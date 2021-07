Neue Powerfrau im Universum von DC Comics: Batgirl wird endlich ihren eigenen Film bekommen. Junge Schauspielerinnen stehen Schlange.

Mit Robert Pattinson (35) steht ein neuer Batman vor der Tür. Doch wer wird das neue Batgirl? Barbara Gordon, die Tochter von Batman-Weggefährte Commissioner Gordon, soll nun auch ihren eigenen Film bekommen, der wahrscheinlich 2023 beim Streamingdienst HBO Max starten soll.

Batgirl ist als Teil des DC Extended Universe eine der spektakulärsten Rollen, die es derzeit für junge Schauspielerinnen zu ergattern gibt. Wie der gewöhnlich gut unterrichtete US-Branchendienst "Deadline" berichtet, haben jetzt Testaufnahmen begonnen. Laut "Deadline" sollen unter anderem Isabela Merced (20, "Sicario 2") und Zoey Deutch (26, "Zombieland 2") testweise die Augenmaske des Batgirls angezogen haben.

Zwei Favoritinnen als Batgirl

Zwei Namen, die "Deadline" auch nennt, sollen laut "The Wrap" die aussichtsreichsten Kandidatinnen sein.: Haley Lu Richardson (26) und Leslie Grace (26).

Richardson trat unter anderem als Nebendarstellerin in dem Coming-of-Age-Film "The Edge of Seventeen" und als Entführungsopfer im Horrorthriller "Split" auf. Leslie Grace ist vor allem als Sängerin und Songwriterin bekannt. Im Kino ist sie ab dem 22. Juli 2021 in der Musical-Verfilmung "In the Heights" zu sehen.

Batgirls Verkörperungen

Batgirl tauchte erstmals 1961 in den Batman-Comics auf. Zunächst steckte noch Betty Kane, die Nichte von Batwoman unter dem Cape. 1967 kam aber mit Barbara Gordon, der Tochter von Polizist Gordon, die zweite und bis heute bekanntere Inkarnation von Batgirl in den Comics heraus. Im neuen Film soll Barbara Gordon auch die wahre Identität des Batgirls sein. In den 60er-Jahren spielte Yvonne Craig (1937-2015) in der TV-Serie das Fledermausmädchen, 1997 im Film "Batman & Robin" war Alicia Silverstone (44) Batgirl.