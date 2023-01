Marisa Abela (re.) wird in "Back to Black" zu Amy Winehouse.

Neue Details zum Amy-Winehouse-Biopic "Back to Black" sind da: Ein erstes Foto zeigt Hauptdarstellerin Marisa Abela in ihrer Rolle.

Marisa Abela (26) wird im Biopic "Back to Black" Sängerin Amy Winehouse (1983-2011) verkörpern. Studiocanal hat nun ein erstes Foto veröffentlicht, auf dem die Schauspielerin in ihrer Rolle zu sehen ist. Abela trägt dabei die typisch ausladende Frisur der 2011 im Alter von 27 Jahren verstorbenen Musikerin.

"Fifty Shades of Grey"-Regisseurin Sam Taylor-Johnson (55) dreht den Film über das Leben der britischen Soul-Sängerin. Studiocanal macht dabei gemeinsame Sache mit Focus Features und Monumental Pictures. Laut der Macher wird "Back to Black" "Amy Winehouses lebhafte Jahre in London in den frühen Jahren und ihre intensive Reise zum Ruhm" zeigen. Die Produktion des Films startet am 16. Januar in London. Der Filmtitel ist angelehnt an einen Song und ein Album der verstorbenen Sängerin.

Sam Taylor-Johnson drehte bereits Film über Musik-Ikone

Sam Taylor-Johnson hat Erfahrung mit Filmen über große Musiker. Die Britin, die sich zuvor einen Namen als bildende Künstlerin gemacht hatte, drehte ihren ersten Kinofilm über John Lennon (1940-1980). In "Nowhere Boy" geht es um die jungen Jahre des späteren Beatles. Abela spielte unter anderem in den Serien "Industry" und "Cobra" mit und war an der Seite von James Norton (37) in dem Krimi "Rogue Agent" zu sehen.