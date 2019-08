Dieser Tage in Berlin, im August 2019: Tänzerinnen am Teufelsberg proben für ihre Performance "Grenzlinien", die sich mit dem Themenbereich "Mauer und Mauerfall" befasst, in diesem Jahr, in dem sich der Mauerfall zum 30. Male jährt. In schwindelerregender Höhe springen Tänzerinnen zu sphärischen Klängen um die ehemalige US-Abhöranlage auf dem Berliner Teufelsberg. Die Choreografin und Gründerin des Tanzensembles VoLA StageArt, Anett Simmen, inszeniert eine Tanztheaterperformance, die innere und äußere Grenzen bewusstmachen soll. O-Ton: "Als die Mauer gefallen war, war es erstmal ein Gefühl von 'Au weia! Was wird denn jetzt hier, was ist das?' Es war auf der einen Seite ein befreiendes Gefühl: 'Wow, ich werde, wenn ich älter werde, reisen dürfen' - ich war damals 14, 15, als die Mauer gefallen ist - 'wie, es gibt die Möglichkeit den Bereich zu betreten?'. Es war überraschend, befreiend auf jeden Fall. Und dieses Gefühl auch, das erste Mal in ein Geschäft zu gehen und dort West-Schokolade zu sehen. Was schade ist, muss man wirklich sagen, dass viele Dinge, die eigentlich auch gut waren in der DDR, kaputtgemacht wurden. Und das war kein Zusammenschluss von zwei, sondern tatsächlich ein System hat das andere übernommen. Für mich persönlich empfinde ich die Freiheit als ganz großartig, gerade auch als Künstler, sich frei bewegen zu können." Am 13.August 1961 war hier in Berlin begonnen worden, die Mauer zu bauen. Das Bauwerk war dann über lange Jahre bis zu seinem Fall im November 1989 der Ausdruck der deutschen Teilung. "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten", hatte DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht noch im Juni erklärt, seine Worte klangen nun wie Hohn. Für den Bau des sogenannten Antifaschistischen Schutzwalls hatte Ulbricht während Hochzeit der Systemkonfrontation, also der heißen Jahre des Kalten Krieges, den Segen der sowjetischen Führung. Laut offizieller DDR-Darstellung sollte so nicht zuletzt die anhaltende Massenflucht in Richtung Westen unterbunden werden. In seiner legendären Rede vor dem Rathaus Schöneberg im Westteil der Stadt zeigte sich US-Präsident John F. Kennedy im Juni 1963 solidarisch mit der abgeriegelten Stadt: O-Ton: "Ich bin ein Berliner!" Die Mauer und vor allem das abgesperrte Brandenburger Tor wurden zum Symbol für die Teilung Europas schlechthin - mehr als 28 Jahre lang. Am 8. November 1989 dankt das SED-Politbüro in Ost-Berlin ab, nur einen Tag später fällt die Berliner Mauer. Die Reise in eine gemeinsame Zukunft der beiden deutschen Staaten beginnt. Die Künstlerinnen um Anett Simmen wiederum wollen mit ihren aktuellen Performances sowohl die deutsch-deutsche Teilung ins Szene setzen als auch den Beitritt der DDR zur BRD. Nicht zuletzt aber auch über den nunmehr gesamtdeutschen Tellerrand hinausschauen und die Mauern versinnbildlichen, die weltweit Menschen trennen und gegeneinander in Stellung bringen.

