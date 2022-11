Für das NFL-Spiel in München müssen die teilnehmenden Teams einen langen Anflug in Kauf nehmen. Rapper Cro sorgt für das Musik-Programm.

Am kommenden Sonntag, dem 13. November, steht für deutsche Football-Fans ein ganz besonderer Leckerbissen auf dem Programm. In der Allianz Arena in München werden die Seattle Seahawks auf die Tampa Bay Buccaneers unter Superstar und Rekordchampion Tom Brady (45) treffen. Für das erste reguläre NFL-Saisonspiel auf deutschem Boden müssen beide Teams eine lange Anreise in Kauf nehmen. Die Seahawks werden bereits am Donnerstag nach einem elfstündigen Flug in München landen. Brady und seine Mannen sollen dann am Freitag in der bayerischen Landeshauptstadt ankommen. Ihr Flug wird zehn Stunden und dreißig Minuten dauern, wie "Marca" berichtet.

Rapper Cro sorgt beim NFL-Spiel in München für das Entertainment-Programm

Vor den Teams betritt Rapper Cro (32) den Rasen der Allianz Arena und gibt ein rund zehnminütiges Medley seiner größten Hits zum Besten. Das gab NFL Deutschland bereits am Dienstag bekannt. Auf die Pregame-Show soll sich Cro rund drei Monate vorbereitet haben. Um 15 Uhr und damit rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff des NFL-Spiels wird der Auftritt beginnen. Auf eine klassische musikalische Halbzeitshow wie beim legendären Super Bowl wird hingegen verzichtet. Stattdessen wird die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Flag Football auflaufen und ein Spiel absolvieren, um die kontaktlose Variante der Sportart zu promoten.

Das NFL-Spiel zwischen dem zweimaligen Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers und dem einmaligen Champion Seattle Seahawks steigt dann ab 15:30 Uhr deutscher Zeit. Es ist schon lange ausverkauft, wird jedoch live auf ProSieben und DAZN übertragen. Die NFL wird auch in den kommenden Jahren nach Deutschland zurückkehren. 2023 und 2025 sollen Saisonspiele in Frankfurt stattfinden. Für das Jahr 2024 ist erneut eine Partie in München geplant.