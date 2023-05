von David Baum In der Sky-Serie "Der Pass III" spielt Nicholas Ofczarek zum letzten Mal den irrsten aller Ermittler. Die Rolle machte ihn auch in Deutschland zum Star. Die Wiener kennen ihn seit Jahrzehnten als großen Volksschauspieler, der in allen Genres zu Hause ist.

Herr Ofczarek, sind Sie privat auch so ein Kernkraftwerk, wie es Ihre Rollen vermuten lassen?

Es gibt Schlimmeres, als mit seinen Rollen verwechselt zu werden. Ich bin es gewöhnt. Als man mir die Rolle des Mordermittlers Gedeon Winter in "Der Pass“ vor fünf Jahren unterbreitet hat, war ich davon überrascht, dass diese Rolle regelrecht für mich geschrieben und angelegt worden war. Obwohl die mich persönlich nicht kannten. Meine Frau hatte darauf bestanden, zur allerersten Besprechung in den "Gmoakeller" mitzukommen, was ja eigentlich ein bisserl unprofessionell ist. Wir waren beide verwundert, was für ein Bild die von mir hatten. Dabei bin ich keineswegs so exzessiv und eskalativ, wie sich die Regisseure das vorgestellt hatten.