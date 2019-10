Der US-amerikanische Musiker Nick Jonas (27) wird ab Frühjahr 2020 in der US-Version der Castingshow "The Voice USA" als Coach mit von der Partie sein. Das berichtet "E!News" auf seiner Homepage. In der dann ausgestrahlten 18. Staffel der NBC-Show wird er neben Blake Shelton (43), Kelly Clarkson (37) und John Legend (40) auf den berühmten Drehstühlen Platz nehmen.

Er ersetzt die scheidende Gwen Stefani (50), die derzeit noch mit Shelton, Clarkson und Legend an der momentan im TV gezeigten 17. Ausgabe mitwirkt. Damit ist er aber nicht das erste Mitglied der Jonas Brothers, das in der Show mitwirkt. Sein Bruder Joe (30) nahm bereits 2018 an der australischen Variante Teil.