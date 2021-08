Familie ist an neuem Song beteiligt

Nico Santos Familie ist an neuem Song beteiligt

Nico Santos hat seine neue Single "End of Summer" veröffentlicht. Das Besondere daran: Seine Familie war mit im Studio.

Nico Santos (28) ist nach längerer Pause zurück: Der Sänger hat seine neue Single "End of Summer" veröffentlicht. An dem Song sind gleich drei seiner Familienmitglieder beteiligt: "Meine Mutter spielt die Gitarre, meine kleine Schwester macht die Background-Chöre und mein Vater spielt die DX5, eine ganz spezielle elektrische Flöte", erklärt Nico Santos in einer Pressemitteilung.

Sein Vater, Schauspieler und Musiker Egon Wellenbrink (76), habe mit dem Instrument "früher schon viele Chillout-Alben aufgenommen". Beim Songwriting habe Nico Santos sich an die Zeit auf Mallorca zurückversetzt gefühlt, "als ich morgens aufgestanden bin und mein Vater in seinem Studio diese Musik produziert hat". Wellenbrink zog in den 1990er Jahren kurz nach der Geburt seines Sohnes mit der Familie nach Mallorca. Nico Santos verbrachte dort seine Kindheit, ehe er nach Deutschland zurückkehrte.

Das steckt hinter dem neuen Song

"End of Summer" handle davon, "etwas zurückzulassen - auch, wenn es superschön war", sagt der Sänger. "So, wie ich beschlossen habe, Mallorca hinter mir zu lassen und nach Deutschland zu gehen. Genau deshalb habe ich mir auch gewünscht, dass meine Familie dabei ist und jeder seinen Teil zu dem Song beiträgt."

Die Beteiligung seiner Familie ist jedoch nicht das einzig Besondere an dem Song: Zu Santos' Songwriting-Team um Pascal Reinhardt und Joe Walter zählte auch US-Sängerin Sophie Simmons (29). Sie ist die Tochter des legendären KISS-Bassisten Gene Simmons (72). Das Musikvideo zum Song erscheint am Freitagnachmittag (27. August) auf YouTube.