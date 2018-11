Die Band Niedeckens BAP, die seit 2014 in wechselnder Besetzung auftritt, hat es in den Offiziellen Deutschen Album-Charts mit der neuen Platte "Live & Deutlich" von null auf Platz eins geschafft, wie GfK Entertainment ermittelt hat. Es ist das zwölfte Album der Kölner Rocker auf dem Charts-Thron - Rekord! Das schaffte hierzulande bisher keine andere Band. Die Beatles in etwa konnten "nur" elf Nummer-eins-Alben verbuchen.

Gleich hinter Niedeckens BAP ist ein weiterer Neueinsteiger zu finden: Rapper Capital Bra (23) mit "Allein". Und auf Platz vier schoss "More Blood, More Tracks: The Bootleg Series Vol. 14" von Bob Dylan (77).

Capital Bra dominiert weiter die Single-Charts

In den Single-Charts gab es hingegen einen fröhlichen Platztausch. Auf der Eins ist weiterhin "Standard" von Kitschkrieg feat. Trettmann, Gringo, Ufo361 & Gzuz, gefolgt von Capital Bra mit "Allein". Von der Vier auf die Drei rutschte "Ich liebe es" von Capital Bra feat. Xatar & SAMY. Von der Fünf auf die Vier schob sich "In My Mind" von Dynoro & Gigi D'Agostino. Dafür ging es für "Meer" von Luciano zwei Plätze nach unten von der Drei auf die Fünf.