Auf ihrer Karibikreise bekamen es König Willem-Alexander, Königin Máxima und Kronprinzessin Amalia unlängst mit einer Demonstrantin zu tun.

Die niederländische Königsfamilie befindet sich derzeit auf einer zweiwöchigen Reise durch die Karibik. König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51) werden ihre Tochter, Kronprinzessin Amalia (19), in den karibischen Teilen des niederländischen Königreichs vorstellen. Die Tour wurde allerdings von einer Demonstrantin für einen kurzen Moment überschattet.

Die Royals nahmen unlängst an einer Vorlesung in der Universität von Aruba teil. Während eines Vortrags über die Besonderheiten des karibischen Rechts stand eine Frau plötzlich mit erhobenem Arm auf und sang das Gospellied "Oh Freedom!", wie das "People"-Magazin berichtet. In einem Twitter-Video ist zusehen, wie sie damit prompt die Aufmerksamkeit der drei Royals erregte, die sich zu der Frau umdrehten. Die Demonstrantin wurde aus dem Gebäude eskortiert und der Vortrag fortgesetzt.

Auf Instagram berichteten die Royals von ihrem Besuch in der Universität und erklärten, anschließend mit den Studenten und Lehrern über die Bildung auf Inseln, Nachhaltigkeit und Karrieremöglichkeiten gesprochen zu haben. Zu der Protestantin während des Vortrags äußerten sie sich nicht. Ihre Termine setzten die Royals anschließend wie geplant fort. Zuletzt besuchten sie die Stadtteile Punda und Scharloo in Willemstad und nahmen an einem Abendessen in der Kathedrale von Doornen teil.

Proteste auch bei Karibikreise von William und Kate 2022

Der Vorfall erinnert an die Proteste, die auch während der Karibikreise von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) im März 2022 aufflammten. Bei ihrer Ankunft in Jamaika fanden sich Demonstranten zusammen, die unter anderem Reparationszahlungen für die Sklaverei sowie eine Entschuldigung forderten. In einem Schreiben verlangten Aktivisten damals auch, Queen Elizabeth II. (1926-2022) als Staatsoberhaupt des Karibikstaats abzusetzen.