Nicole Kidman in "Nine Perfect Strangers".

Das "Big Little Lies"-Team ist erneut zusammengekommen, um eine Serie zu produzieren. "Nine Perfect Strangers" ist ab August zu sehen.

Für Serienfans könnte es ein Sommer-Highlight werden: "Nine Perfect Strangers", die achtteilige Dramaserie mit Nicole Kidman (53) und Melissa McCarthy (50) in den Hauptrollen, startet am 20. August mit den ersten drei Episoden bei Amazon Prime Video. Wie ebenfalls bekannt gegeben wurde, soll anschließend jede Woche eine weitere Folge erscheinen. "Nine Perfect Strangers" ist nach "Big Little Lies" der nächste Bestsellerroman aus der Feder der australischen Autorin Liane Moriarty (54), der als Serie verfilmt wird.

Darum geht's

In einem kleinen Gesundheits- und Wellness-Resort, das Heilung und Transformation verspricht, wollen neun gestresste Großstädter einen Weg zu einer besseren Lebensweise finden. Einen ersten Blick auf das abgelegene Anwesen ist bereits im Trailer der Serie zu sehen. Genau wie die Leiterin des Resorts, Masha (Nicole Kidman). Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den müden Geistern und Körpern der Teilnehmer neues Leben einzuhauchen. Doch die neun Fremden ahnen nicht, worauf sie sich wirklich eingelassen haben ...

Die Dreharbeiten zu "Nine Perfect Strangers" fanden in Australien statt. Zur Besetzung gehören neben Nicole Kidman und Melissa McCarthy unter anderem Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten und Samara Weaving.

"Nine Perfect Strangers" wird von dem Team produziert, das auch hinter den Erfolgsserien "Big Little Lies" und "The Undoing" stand: Nicole Kidmans Blossom Films, Bruna Papandreas Made Up Stories und David E Kelley. Regisseur und Produzent ist Jonathan Levine. Für das Drehbuch zeichnen David E. Kelley und John Henry Butterworth verantwortlich.