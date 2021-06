Die No Angels freuen sich über ihre Spitzenplatzierung in den Album-Charts

No Angels Girlgroup kehrt an Spitze der Charts zurück

Ein gelungenes Jubiläum: Vor 20 Jahren eroberten die No Angels erstmals die Album-Charts. Mit "20" schnappen sie sich erneut den Thron.

Mit "Elle'ments", ihrem Debütalbum, landeten die No Angels 2001 erstmals an der Spitze der Offiziellen Deutschen Albumcharts. Pünktlich zum Jubiläum 20 Jahre später können sie diesen Erfolg mit ihrem neuen Album "20" wiederholen. Es ist nach der Debütplatte "Now... Us!" aus dem Jahr 2002 und "Pure" von 2003 das vierte Nummer-1-Album der deutschen Girlgroup in den von GfK Entertainment ermittelten Charts.

"Es bewegt uns sehr, dass es auch nach 20 Jahren noch so viele Menschen gibt, die unsere Musik so tief berührt", freuen sich Sandy Mölling (40), Lucy Diakovska (45), Jessica Wahls (44) und Nadja Benaissa (39). Die Band sei "zutiefst gerührt". Man danke der Plattenfirma BMG und dem Team, "dass dieser Traum wahrgeworden" sei.

Konzert im kommenden Sommer

"Wir sind nicht zusammengekommen, um wieder über Jahre hinweg gemeinsam Musik zu machen. Wir sind zusammengekommen, um 20 Jahre No Angels zu feiern und um den Fans etwas zurückzugeben", erklärte Wahls erst kürzlich im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Wir wollen nochmal da sein und vielleicht, wenn es die Pandemie zulässt, ein kleines Konzert spielen. Sei es dann ein Abschiedskonzert oder was auch immer, das wissen wir noch nicht genau." Dieses Konzert soll am 18. Juni 2022 in Berlin als Open-Air-Veranstaltung stattfinden.

Die Punkband Rise Against ("Nowhere Generation") kann sich in dieser Woche unterdessen den zweiten Rang in den Album-Charts sichern. "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 8" landet auf der Drei und Billy F Gibbons (71) von ZZ Top schnappt sich mit "Hardware" Rang vier. Die Top Five komplettiert Udo Lindenberg (75) mit "Udopium - Das Beste".