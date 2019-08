Oasis-Legende Noel Gallagher (52) hat enthüllt, dass er die Oasis-Mastertapes versteigern wolle. Das sagte er in der US-Show "Late Night with Seth Meyers". Im Gespräch wurde er auch auf sein eigenes Musiklabel Sour Mash Records angesprochen, über das er unter anderem die Musik seiner Band Noel Gallagher's High Flying Birds ("Ballad of the Mighty Eye") veröffentlicht. Daraufhin verriet er, dass alle Oasis-Mastertapes in "etwa vier oder fünf Jahren" in seinen Besitz gelangen sollten.

"Glaub' mir, ich werde sie an den Meistbietenden verkaufen. Wofür sollte ich sie behalten? Dass meine Kinder davon profitieren können? Nein, nein, ich werde sie verkaufen."

Seine Pläne, was er mit dem erhofften Geld machen wolle, hörten sich dann allerdings nicht ganz so ernst an. "Ich kaufe ein Flugzeug, eine Jacht, ich möchte einen Affen mit einem Zylinder und ich kaufe eine Rakete." Gallagher gründete Sour Mash Records im Jahr 2001, veröffentlicht aber erst seit dem skandalumwitterten Ende von Oasis im Jahr 2009 eigene Musik auf dem Label.