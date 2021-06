Derbe Worte ist man von Oasis-Legende Noel Gallagher gewohnt. Jetzt knöpfte er sich Prinz Harry und Herzogin Meghan vor...

Das Oasis-Mastermind Noel Gallagher (54) hat in einem Interview mit der britischen "The Sun" seinen Unmut gegenüber Prinz Harry (36) deutlich zum Ausdruck gebracht und ihn dabei auf das Übelste beschimpft. Unter anderem sagte er, Harry käme als "beschissenes A...loch" rüber, wenn er seine Familie öffentlich kritisiere. Gallagher selbst sympathisiere mit Prinz William (38), da er selbst ebenfalls einen jüngeren Bruder habe, der "sein Maul" ständig aufreiße.

Er könne den "verdammten Schmerz" von Prinz William nachfühlen. Gallagher liegt seit Jahren mit seinem Bruder Liam Gallagher (48) im Clinch. Auch deswegen wurde eine Oasis-Reunion immer wieder abgeblasen. In Richtung Harry habe er den Rat, dass dieser "einfach mal die Klappe halten" und nicht in Interviews ständig seine Familie schlechtmachen solle. Auch gegenüber Herzogin Meghan (39) hat Gallagher eine provokante Meinung: "Das passiert, wenn man sich mit Amerikanern einlässt. So einfach ist das."