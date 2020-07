Kronprinz Haakon von Norwegen feiert am heutigen Montag (20. Juli) seinen 47. Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es neue Fotos von ihm und seiner Familie auf dem offiziellen Instagram-Account des Königshauses zu bestaunen. Die sommerlichen Schnappschüsse zeigen das Geburtstagskind gemeinsam mit Ehefrau Mette-Marit von Norwegen (46) und den beiden Kindern Ingrid Alexandra (16) und Sverre Magnus (14) im Freien. Die Fotos sind auf der Insel Dvergsøya vor Kristiansand entstanden, wo die Familie ihren Sommerurlaub verbringt.

Sommerliche Outfits

Auf den zwei Familienfotos, eins auf einer Bank im Grünen und eins vor malerischer Meereskulisse, sind auch die beiden Familienhunde zu sehen. Vier Porträtfotos, die jeweils an Bäumen aufgenommen wurden, komplettieren die Bilderreihe. Die Kronprinzenfamilie posiert jeweils in legeren Sommer-Outfits.

Kronprinz Haakon trägt lilafarbene Shorts und ein weißes Poloshirt. Ehefrau Mette-Marit ist einmal in einem langen orangefarbenen Sommerkleid mit langen Ärmeln zu sehen sowie einmal in einem weißen Rock und einem dazu passendem weiß-schwarz-gestreiften Oberteil. Ingrid Alexandra hat sich für einen hellblauen Sommerrock mit buntem Muster und ein einfaches weißes Oberteil entschieden. Sverre Magnus ist von Kopf bis Fuß in Dunkelblau gehüllt und eine stylische Brille auf der Nase.