Gibt es ein Comeback von Oasis? Liam Gallagher (45, "As You Were") hat mit einem Tweet an seinen Bruder und ehemaligen Bandkollegen Noel (51) Hoffnungen geweckt. Darin erklärte der Musiker, dass er seinem Bruder vergebe und dass es an der Zeit sei, das "große O" wieder zusammenzubringen.

"Es wäre eine schöne Sache"

Die Fans, die sich nun Hoffnungen machen, könnten jedoch erneut enttäuscht werden. Noel Gallagher sagte der "BBC" im November jedenfalls, dass er nie wieder mit seiner alten Band spielen werde. Oasis trennte sich 2009 nach Streitereien innerhalb der Gruppe. Anschließend feindeten sich die Gallagher-Brüder auch öffentlich immer wieder an. Allerdings scheint Liam nun sehr daran interessiert zu sein, die Gruppe wieder zu vereinen, obwohl er auf Twitter deutlich machte, dass er nicht "verzweifelt" sei, sondern nur gedacht habe, "es wäre eine schöne Sache".

Die beiden Brüder machten nach der Auflösung der Band alleine Musik. Liam Gallagher feierte mit seinem letzten Soloalbum Erfolge in den Charts, Noel tourt derzeit mit seiner Band Noel Gallagher's High Flying Birds. Mit Oasis schrieben und performten die beiden Hits wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger".