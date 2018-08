Das könnte es für alle Ewigkeit mit dem Oasis-Comeback gewesen sein. Zumindest wenn es nach Noel Gallagher (51) und den britischen Medien geht. Schuld daran ist natürlich wieder einmal Streit mit seinem jüngeren Bruder Liam (45) - der in diesem Fall sogar mehr als verständlich ist. Denn Liam soll laut "Daily Mail" Noels Freundin Debbie Gwyther in einem Club im wahrsten Sinne an die Gurgel gegangen sein.

Demnach habe Liam die Frau am Hals gepackt. Laut Quellen der britischen Zeitung "The Sun" soll Noel darüber so erbost sein, dass er jedwede Hoffnung auf eine Reunion der Kultband umgehend im Keim erstickt habe. "Er möchte nicht mehr gemeinsam auf der Bühne mit Liam stehen. Nicht nach dem, was er getan hat", wird der Insider zitiert. Noel sei "angewidert", heißt es weiter. Liam hatte die Aktion zwar umgehend dementiert, wenig später seien aber Videoaufnahmen aufgetaucht, die deutlich die Vorwürfe bestätigen sollen - und besagte Aufnahmen habe auch Noel gesehen...