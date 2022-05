Sängerin Lotte hat bei "Sing meinen Song" offenbart, sexualisierte Gewalt erlebt zu haben. Bei ihren Kollegen löste sie damit Tränen aus.

Sängerin Lotte (26) hat bei der "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert"-Folge (auch bei RTL+) am vergangenen Dienstag Tränen und Bestürzung bei ihren Kollegen ausgelöst. Im Gespräch mit Gastgeber Johannes Oerding (40) offenbarte die 26-Jährige, sexualisierte Gewalt erlebt zu haben. Davon handele ihr Song "So wie ich", den sie "autobiografisch geschrieben habe". Es gehe darum, "wie es ist, wenn man - in dem Fall - als Frau Nein sagt und jemand, egal ob auf der Straße, im Club oder wo auch immer, über diese Grenze hinweggeht und sich das nimmt, was er - in dem Fall - von dir will."

Die Sängerin stellte klar: "Es gibt Grenzen, die überschreitet man einfach nicht. Ein Nein ist ein Nein. Ich habe es leider erleben müssen und ich weiß, dass andere Frauen in meinem Umfeld es auch erlebt haben." Deshalb halte Lotte es für "wichtig", über das Thema zu sprechen. "Ich will gar nicht als Opfer wahrgenommen werden, weil ich das erlebt habe, sondern ich versuche, das Ding umzudrehen", führte sie weiter aus. "Ich versuche, genau deshalb darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass das der einzige Weg ist, wie wir es ändern können."

"Es ist klar: Es ist nie deine Schuld"

Bestimmte Fragen sollten nicht aufkommen, erklärte die Sängerin: "War das meine Schuld? Habe ich falsch geguckt? Habe ich was Falsches angehabt? Habe ich geflirtet? War ich betrunken? Was habe ich falsch gemacht, dass der Typ was auch immer mit mir gemacht hat? Es ist klar: Es ist nie deine Schuld. Darüber müssen wir sprechen."

Die anschließende Performance ihres Songs "So wie ich" führte bei ihren Kollegen zu Tränen und Bestürzung. Der Songtext ist direkt an den Täter gerichtet. Lotte konnte das Lied nicht zu Ende singen, weil ihr selbst die Tränen kamen.

Den Titel "Song des Abends" vergab sie schließlich an keinen bestimmten Sänger, sondern warf die Blume wie einen Brautstrauß in die Menge ihrer Kollegen. SDP-Sänger Dag-Alexis Kopplin (38) fing sie auf - und gab sie weiter an die Band.