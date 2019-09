Eine Maß Bier in der Hand, schunkeln und lauthals mitsingen. Die Wiesn wird auch dieses Jahr die temporäre Heimat vieler junger Menschen und solcher, die es geblieben sind. Jedes Jahr gibt es neue Hits, doch welche werden die Menschen dieses Jahr begeistern? Leicht haben es traditionell Schlager und Volksmusik, doch in den letzten Jahren gab es mit den Atzen oder den Toten Hosen auch einige Ausreißer. Neben den Evergreens und den Hits der letzten Jahre gibt es jedes Jahr neuen Stoff. Doch wer hat das Zeug zum Nachfolger von "Cordula Grün"?

Ganz oben auf der Liste steht der voXXclub-Hit "Anneliese" über "die geilste Kuh auf dieser Welt", die "ganz alloa auf der Theresienwiese" steht. Der eingängige Refrain dürfte auch Nicht-Schlager-Fans halbwegs gut durch die Gehörgänge rauschen.

Eine ganz andere Richtung schlägt da Pietro Lombardis (27) Sommerhit "Bella Donna" ein. Der Song hat schon über 14 Millionen Klicks auf YouTube gesammelt und lässt die Hüften mit seinem Reggae-Sound leicht kreisen. Der Sänger ist gerade auf großer Tour und preist sein Lied bundesweit an. Die einzige Frage dürfte sein, was einige der Wiesn-Wirte und das Münchner Publikum davon halten, dass Lombardi mit seiner Angebeteten das mexikanische Bier "Corona" trinken möchte.

Was könnte außerhalb vom Schlager punkten?

Ein Hit, der vielleicht nicht ganz konventionell wäre, ist "Molotow" von Moop Mama. Die Münchner Brass-Band hat das Lied erstmals auf dem diesjährigen PULS Open-Air gespielt und verbucht inzwischen auch siebenstellige Klickzahlen auf YouTube. Im Song geht es um Autonome und die Polizei, die sich am Ende doch nicht so unähnlich sind, wie man ihnen immer nachsagt. Im Musikvideo küssen sich die Demonstrantin und der Polizist dann auch. Ob das Wiesn-Publikum so eine tiefgründige Nummer als Hit feiern wird?

Auch die Berliner Band SDP darf sich zusammen mit dem erfolgreichen Rapper Capital Bra (24) berechtigte Hoffnungen machen. Sie sind mit Hits wie "Die Nacht von Freitag auf Montag" sowieso schon ein Dauerbrenner in den Festzelten. "Viva la Dealer" ist in dieser Aufzählung wohl eher ein Außenseiter, doch der Refrain kann auch noch zu später Stunde mitgesungen werden. Was dem Song am Ende vielleicht im Weg stehen kann, ist vielleicht, dass hier viele an einen Drogendealer denken werden. Aber "Viva la Dealer" geht eben gut ins Ohr.

Ist Rosenheim dieses Jahr mit am Start?

Mit "Rosenheim Rosenheim" gibt es auch dieses Jahr noch einen Song, der mit Heimat-Folklore punkten kann. Rosenheim ist zwar nicht München, aber auf dem dortigen Herbstfest war das Lied von "Die Guten A-Band" schon ein Hit. Er passt musikalisch eher zu den rockigen Klassikern um den "Skandal im Sperrbezirk", ist es doch stark an den New-Wave-Klassiker "Ça Plane Pour Moi" angelehnt. "Bringst du Rosen, wird's net nur beim Bussi Bussi bleiben" trifft die Stimmung auf der Wiesn auf alle Fälle recht treffend.

Und sonst noch? Torsten König vom Münchner "Radio Gong 96.3" hat noch eine weitere Einschätzung. Er räumt "Con Calma" von Daddy Yankee & Snow gute Chancen ein, der Hit des Jahres zu werden. "Vielleicht nicht in voller Länge", aber zumindest werde "sich die ein oder andere Band die gute alte Informer-Zeile draufschaffen. Zumindest als Einspieler oder um sie in einem Medley zu verwenden. So wie bei 'Seven Nation Army'."