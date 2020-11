Chris Tall, Mario Barth und Oliver Pocher treten in "Der König der Kindsköpfe" gegeneinander an.

Die drei Comedians Mario Barth (48), Oliver Pocher (42) und Chris Tall (29) treten gegeneinander an. In der neuen vierteiligen Live-Eventshow von RTL, "Der König der Kindsköpfe", liefern sie sich ab dem 1. Dezember in drei direkten Duellen und einer Finalshow einen Schlagabtausch.

In den ersten drei Shows (auch auf TVNow) kämpfen laut RTL jeweils zwei der drei Comedy-Stars im direkten Duell um den Sieg des Abends. Der dritte Comedian im Bunde hostet die jeweilige Show und denkt sich Aktionen und Challenges aus, denen sich die beiden Kollegen stellen müssen. Den Anfang macht Oliver Pocher mit der ersten Live-Show, Mario Barth moderiert Show zwei und Chris Tall die dritte Ausgabe. Durch das Finale am 22. Dezember führt Laura Wontorra (31), dann soll der "König der Kindsköpfe" gekrönt werden.