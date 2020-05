Comedian Oliver Pocher (42, "Oliver Pocher Live - It's my Life") geht mit seinem Vater Gerhard (70) auf Weltreise - fürs Fernsehen. Die neue Dokureihe "Pocher & Papa auf Reisen" startet am 19. Juni um 20:15 Uhr mit Teil eins auf RTL. Der zweite Teil flimmert genau eine Woche später zur selben Sendezeit über die Bildschirme. In der Show entdeckt das ungleiche Duo - Oliver Pocher gilt als frech, laut und provokant, sein Vater ist ein braver Buchhalter - zuerst in Thailand, dann in den USA bizarre Bräuche, seltsames Essen und fremde Sitten.

Ladyboy Shows in Thailand, Astronautentraining in den USA

RTL beschreibt sein neues Format als wilden "Trip, der die Beziehung der beiden auf die Probe stellen und für immer verändern wird". In der ersten Folge entdecken Oliver und Gerhard Pocher Stadt und Land im südostasiatischen Thailand. Neben alten Tempelanlagen und sonnigen Stränden lassen sie sich auch Ladyboy Shows, traditionelle Massagen und eine Runde Thaiboxen nicht entgehen.

In Teil zwei unternehmen die Pochers einen Roadtrip durch die USA. Dort heuern sie als Praktikanten bei Cowboys, als Elvis-Imitatoren in einer Wedding Chapel und bei Waffenliebhabern an. Nicht fehlen dürfen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten außerdem intensives Astronautentraining, Botox-Behandlungen und die Jagd auf Wildschweine.

Eben jene endet äußerst schmerzhaft für den Mann von Amira Pocher (27). Bei den Dreharbeiten in Louisiana kam es im März zu einem Unfall. RTL zufolge soll Pocher bei der Jagd auf die Keiler den Rückstoß seiner Waffe unterschätzt haben. Das Zielfernrohr traf ihn mitten an der Stirn und resultierte in einer Platzwunde, die im Krankenhaus genäht werden musste. Seinem Humor konnte das Unglück allerdings nichts anhaben. "Ihr wisst, mein Gesicht ist alles, was ich habe. Ich bin internationales Topmodel und bin jetzt aber als Harry-Potter-Double buchbar", scherzte er in einem Video des Senders.

Charakterunterschiede bieten Konfliktpotenzial

Bei "Pocher & Papa auf Reisen" dürfte es zwischen dem Comedian und seinem Vater ab und an hoch hergehen, denn die beiden könnten kaum unterschiedlicher sein. Während der 42-jährige Vierfachvater gerne öffentlich provoziert, ist sein Vater ein vornehmlich ruhiger Zeitgenosse.

Dreharbeiten noch vor der Corona-Krise

Die Dreharbeiten zu "Pocher & Papa auf Reisen" fanden von Januar bis März 2020 statt - kurz bevor die Corona-Pandemie die Welt gewissermaßen zum Stillstand brachte. Die Pläne für die Dokureihe wurden bereits im vergangenen Dezember bekannt.