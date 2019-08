Der Regisseur und dreifache Oscarpreisträger Oliver Stone (72, "Natural Born Killers") wird dieses Jahr die Jury des internationalen Spielfilmwettbewerbs des 15. Zürich Film Festivals leiten. Zudem präsentiert Stone eine überarbeitete Version seines Biopics "The Doors" von 1991 und seine Doku-Serie "The Putin Interviews".

Neben Stone befinden sich der kolumbianische Regisseur Ciro Guerra (38, "Der Schamane und die Schlange"), die italienische Regisseurin Laura Bispuri (42, "Meine Tochter - Figlia Mia"), der deutsche Schauspieler Sebastian Koch (57, "Das Leben der Anderen") und Produzentin Tiziana Soudani ("Für den Himmel bestimmt") in der Jury. Das Festival beginnt am 26. September und endet am 6. Oktober.

Auch die anderen beiden Jurys sind hochkarätig besetzt: Vorsitz bei der Jury des Internationalen Dokumentarfilms hat der zweifache Oscarpreisträger und Produzent Simon Chinn ("Searching For Sugar Man"). Die Jury des Fokus-Wettbewerbs präsidiert der deutsche Produzent Thomas Kufus (62, "More Than Honey").