Oliver Pocher (42) und Ehefrau Amira (27) stehen demnächst gemeinsam vor der Kamera: In der neuen Late-Night-Show "Pocher - gefährlich ehrlich" (ab 15. Mai 2020, 23:15 Uhr live bei RTL, auch via TVNow) wird der Comedian seine "aktuellsten und lustigsten Instagram-Inhalte offen und ehrlich mit den TV-Zuschauern" teilen, wie es in einer RTL-Mitteilung heißt. Ehefrau Amira wird dabei als Sidekick ein kritisches Auge auf die Inhalte werfen.

Zudem wird das Ehepaar Pocher in jeder Show, geplant sind vier Folgen, einen besonderen Gast begrüßen, der auf alles gefasst sein muss. Dazu sind unter anderem Studioaktionen, Netz-Spiele, Stand-Ups, Video-Calls und MAZ-Einspieler geplant. Es sei dringend Zeit für eine gefährlich ehrliche Sendung bei RTL, teilt Pocher in einem Statement mit. Und es werde Zeit für eine Sendung, die sich alles traue, kein Blatt vor den Mund nehme und genau hinschaue, was so alles auf den Kanälen passiert - "bei Instagram, TikTok, Facebook. Achtung, Achtung, ich habe Zeit und ich gucke sogar noch das gute alte Fernsehen", so der Moderator.

In den vergangenen Wochen hat sich Oliver Pocher die Corona-Selbstisolation und Quarantäne-Zeit, er und seine Ehefrau waren beide an Covid-19 erkrankt, zunutze gemacht und auf Instagram zu Rundumschlägen gegen Influencer und deren Social-Media-Tätigkeiten ausgeholt. Auch Schlagerstar Michael Wendler (47) und dessen Verlobte Laura Müller (19) nimmt Pocher regelmäßig in seinen Instagram-Videos in die Mangel.