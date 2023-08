Die Kult-Serie "O.C., California" feiert ihren 20. Geburtstag. Die einstigen Darsteller zelebrierten dies mit launigen Posts auf Instagram.

"O.C., California", im Original "The O.C.", gilt als eine der erfolgreichsten US-Fernsehserien des anbrechenden 21. Jahrhunderts. Für viele der damals noch blutjungen Darsteller wie Olivia Wilde (39), Ben McKenzie (44), Rachel Bilson (41) oder Mischa Barton (37) bedeuteten ihre Rollen in der am 5. August 2003 gestarteten Teenie-Serie den großen Durchbruch als Schauspieler. Zum 20. Jubiläum des Serien-Starts ließen sie auf Instagram die alten Zeiten noch einmal hochleben.

Trauer um vergangene Coolness

Hauptdarsteller Ben McKenzie postete anlässlich des Jubiläums ein Szenen-Foto von sich und seinem Ex-Serienkollegen Adam Brody (43) und kommentierte es mit den Worten: "Heute vor 20 Jahren feierte 'The OC' Premiere. Ich zeige meinen Kindern immer wieder Bilder, um zu beweisen, wie cool ich früher war, aber aus irgendeinem Grund scheinen sie es nicht zu verstehen."

Seine ehemalige Kollegin Olivia Wilde, die mittlerweile auch als Regisseurin arbeitet, schwelgte ebenfalls in Erinnerungen an vergangene Zeiten und postete in einer Instagram-Story ein Foto von sich und Serien-Kollegin Mischa Barton, kommentiert mit "Mischa = Eines der schönsten Gesichter, die ich je gesehen habe. Ich erinnere mich, dass ich einfach nur 'whoooaaaaa' dachte." Rachel Bilson fasste sich eher kurz und kommentierte ein Serien-Foto von sich schlicht mit "Twenty". Julie-Cooper-Darstellerin Melinda Clarke (54) postete ebenfalls zwei Bilder aus der Serie und erklärte dazu: "Warte, was?! Wie alt sind wir?" Sie fügte zudem das Hashtag #foreveryoung ("für immer jung") an.

"Ja, ich fühle mich alt"

Und auch Josh Schwartz (47), Schöpfer und ausführender Produzent der Serie, ließ es sich nicht nehmen, den Serien-Geburtstag mit einer Instagram-Story zu bedenken. Neben ein Serien-Foto schrieb er: "Ja, ich fühle mich alt. Vielen Dank."