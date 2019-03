Auf den Trailer zu "Once Upon a Time... in Hollywood" warten die Fans von Regisseur Quentin Tarantino (55, "Pulp Fiction") immer noch gespannt. Einen ersten Blick auf die Hauptfiguren des neunten Films des Kultfilmemachers liefern aber die Filmplakate. Während am Montag das Poster mit Leonardo DiCaprio (44) und Brad Pitt (55) veröffentlicht wurde, gibt es nun Margot Robbie (28, "I, Tonya") als Sharon Tate zu sehen. Die damals hochschwangere Ehefrau von Roman Polanski (85) wurde 1969 von Mitgliedern der Manson Family ermordet. Dieses zeitgeschichtliche Ereignis greift Tarantino nun in seinem neuen Film auf.

Der Kinostart für "Once Upon a Time... in Hollywood" ist für den Sommer angesetzt, in Deutschland soll der Film am 15. August auf die Leinwand kommen. Der Blockbuster spielt im Jahr 1969. Die Geschichte dreht sich um den Schauspieler Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), den ehemaligen Star einer Western-Serie, und sein Stuntdouble Cliff Booth (Brad Pitt). Beide kämpfen damit, in einem Hollywood klarzukommen, das sie nicht mehr wiedererkennen. Die Verknüpfung zu Margot Robbies Rolle? Rick hat eine sehr berühmte Nachbarin: Der bildschöne Filmstar Sharon Tate wohnt zufällig bei Dalton nebenan...

Die Dichte an Hollywoodstars könnte in Tarantinos neuem Film nicht größer sein. Neben DiCaprio, Pitt und Robbie werden unter anderem Damian Lewis (48), Dakota Fanning (25), Al Pacino (78), Lena Dunham (32), Rumer Willis (30) und viele weitere Stars zu sehen sein. Es ist außerdem der letzte Film, in dem der vor kurzem verstorbene "Riverdale"-Star Luke Perry (1966 - 2019) zu sehen ist.