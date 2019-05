Am Dienstag feierte "Once Upon a Time... in Hollywood" seine Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes. Die ersten Kritiker loben den neuen Streifen von Kult-Regisseur Quentin Tarantino (56, "Pulp Ficiton") bereits als Meisterwerk. In dem Crime-Drama, das zur Zeit der Morde der berüchtigten Manson-Familie spielt, ist auch Margot Robbie (28) zu sehen. Sie spielt die 1969 ermordete Sharon Tate (1943-1969), die damals als eine der schönsten Frauen der Welt galt. Die Schwester der Schauspielerin, Debra Tate (66), lobt nun die schauspielerische Leistung von Robbie.

"Margot fängt Sharons süßes Wesen sehr schön ein", erklärte Tate dem US-Promi-Portal "TMZ", nachdem sie den neuen Trailer zu "Once Upon a Time... in Hollywood" gesehen hatte. Tate wurde von Tarantino in den Drehprozess mit eingebunden. Sie durfte das Set besuchen, bekam das Drehbuch zu lesen und traf sich mit dem Regisseur. Trotzdem hatte Tate laut der Seite bei einer besonderen Szene, die auch im Trailer zu sehen ist, bedenken.

Nachdem Tate das Drehbuch gelesen habe, habe sie sich gesorgt, dass die Szene, in der Sharon Tate ein Kino besucht, um ihren eigenen Film anzuschauen, als eingebildet erscheinen könnte. "Je nachdem wie Margot [die Szene] gespielt hat, hätte es geltungsbedürftig rüberkommen können", erklärt Tate. "Aber nein, sie hat einen wunderbaren Job gemacht. Sharon hatte keinen einzigen geltungsbedürftigen Knochen in ihrem ganzen Körper." Nun freue sich Tate darauf, bald den ganzen Film sehen zu können. In Deutschland läuft der Tarantino-Streifen am 15. August an.