Berlin im Hollywood-Fieber! Leonardo DiCaprio (44), Brad Pitt (55) und Margot Robbie (29) sind in die deutsche Hauptstadt gereist, um dort am Donnerstag ihren neuen Film "Once Upon a Time... in Hollywood" vorzustellen. Natürlich ist aber auch Kultregisseur Quentin Tarantino (56, "Pulp Fiction") dabei, der die Stars hinter der Kamera dirigierte.

Am Vormittag posierten Tarantino und seine Hauptdarsteller über Berlins Dächern, bevor das Vierergespann eine Pressekonferenz gab. Damit ist das Tagesprogramm aber noch lange nicht absolviert. Am Abend geht es weiter ins Sony Center, wo "Once Upon a Time... in Hollywood" seine Deutschlandpremiere feiern wird. Es ist anzunehmen, dass sich den Vieren dort noch so einige andere Stars anschließen werden.

Filmfreunde müssen sich allerdings selbst noch ein kleines bisschen gedulden. Auch wenn die Premiere am heutigen Donnerstag steigt, so startet der Film in Deutschland erst am 15. August.