Filmliebhaber warten gespannt auf den neuen Streifen von Kult-Regisseur Quentin Tarantino (55, "Pulp Fiction"). Am 15. August startet "Once Upon a Time in Hollywood" in den deutschen Kinos - jetzt gibt es das offizielle Filmplakat zu bestaunen. Es zeigt die beiden Hauptdarsteller Brad Pitt (55) und Leonardo DiCaprio (44), die in ihren Rollen ein ziemlich cooles und stylisches Duo abgeben. Das findet offenbar auch DiCaprio, der das Filmplakat mit dem Kommentar "Hollywood. 1969. #OnceUponATimeInHollywood" auf Twitter postete.

Der starbesetzte Film spielt in Los Angeles zu der Zeit, als die Filmschauspielerin Sharon Tate - verkörpert von Margot Robbie (28, "The Wolf of Wall Street") - hochschwanger von Mitgliedern der Manson Family ermordet wird. Im Zentrum der Geschichte stehen aber Rick Dalton (DiCaprio), ein Filmstar, der sich auf dem absteigenden Ast befindet, und sein langjähriges Stunt-Double Cliff Booth (Pitt). Beide kämpfen damit, in einem Hollywood klarzukommen, das sie nicht mehr wiedererkennen. Die Verknüpfung? Rick hat eine sehr berühmte Nachbarin: Sharon Tate.

Die Dichte an Hollywoodstars könnte in Tarantinos neuem Film nicht größer sein. Neben DiCaprio, Pitt und Robbie werden unter anderem Damian Lewis (48), Dakota Fanning (25), Al Pacino (78), Lena Dunham (32), Rumer Willis (30) und viele weitere Stars zu sehen sein. Es ist außerdem der letzte Film, in dem der vor kurzem verstorbene "Riverdale"-Star Luke Perry (1966 - 2019) zu sehen ist.