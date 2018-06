Quentin Tarantinos (55) neuer Film "Once Upon a Time in Hollywood" bekommt noch mehr namhafte Schauspieler. Unter anderem Damian Lewis (47, "Billions"), Luke Perry (51, "Beverly Hills, 90210"), Emile Hirsch (33, "Into the Wild") und Dakota Fanning (24, "The Alienist") sollen darin zu sehen sein, berichtet "Deadline". Die Hauptrollen übernehmen Brad Pitt (54) und Leonardo DiCaprio (43). Tarantinos Werk basiert zum Teil auf dem Mord der "Manson Familie" an der Schauspielerin Sharon Tate (1943-1969) in den späten 1960er Jahren. Der Film soll im August 2019 in die Kinos kommen.

Damian Lewis soll laut "Deadline" Hollywood-Star Steve McQueen spielen, Fanning wird demnach als "Squeaky" Fromme zu sehen sein, eine Manson-Anhängerin, die später versuchte, US-Präsident Gerald Ford zu ermorden. Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Michael Madsen und Tim Roth sollen ebenfalls in dem Tarantino-Streifen mit von der Partie sein.

Der Film soll im "Pulp Fiction"-Stil Geschichten aus L.A. im Sommer 1969 erzählen, hieß es vorab. Die beiden Hauptfiguren sind Rick Dalton (DiCaprio), der ehemalige Star einer Western-Serie, und sein langjähriges Stunt-Double Cliff Booth (Pitt). Beide kämpfen damit, in einem Hollywood klarzukommen, das sie nicht mehr wiedererkennen. Aber Rick hat eine sehr berühmte Nachbarin: Sharon Tate (Margot Robbie).