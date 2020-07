Der deutsche Open-Air-Sommer findet 2020 mit leichter Verspätung statt. Mussten aufgrund der Corona-Pandemie vorerst alle Veranstaltungen abgesagt werden, kehren nun die ersten Künstler zurück auf die Bühne - Sido (39, "Bilder im Kopf") und Roland Kaiser (68, "Dich zu lieben") gehören dazu. Sie eröffnen im September die Open-Air-Konzertreihe in der Berliner Waldbühne.

Unter Einhaltung bestehender Hygiene- und Abstandsregeln sollen in der Location laut Veranstalter etwa acht bis zehn Shows verschiedener Künstler gespielt werden. Das Konzert von Roland Kaiser am 4. September sowie jenes von Sido am 5. September wurden bereits offiziell bestätigt. Weitere sollen folgen. Der Ticket-Vorverkauf für die Open-Air-Konzerte in der Hauptstadt startet kommende Woche am 27. Juli.