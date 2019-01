Während die Teams von "Roma", "Black Panther" und "The Favourite" ihr Oscar-Glück noch gar nicht fassen können, gibt es auch einige, die nach der Bekanntgabe der Nominierungen ziemlich enttäuscht sein dürften. Mit wem wurde fest gerechnet, wer wurde übergangen?

Bradley Cooper (44, "Hangover") hat zwar sieben Nominierungen für "A Star Is Born" eingesackt - die, die ihm vermutlich am wichtigsten wäre, allerdings nicht: Er hat keine Chance auf den Oscar für "Beste Regie". Auch auffällig: In der Kategorie wurde dieses Jahr - mal wieder - keine Frau nominiert. obwohl es an Möglichkeiten nicht gemangelt hätte.

"La La Land"-Regisseur findet nur in den Nebenkategorien statt

Auch der seit "La La Land" erfolgsverwöhnte Damien Chazelle (34) muss sich dieses Jahr mit einer großen Enttäuschung zufriedengeben. Das Biopic "Aufbruch zum Mond" über Neil Armstrong mit Ryan Gosling (38, "Drive") in der Hauptrolle hat lediglich vier Nominierungen in den Nebenkategorien erhalten.

Auch ein bisschen übergangen fühlen dürfte sich Schauspielerin Emily Blunt (35, "Girl On The Train"). Sie war in zwei Filmen zu sehen, "Mary Poppins' Rückkehr" und "A Quiet Place" - und ging trotzdem leer aus. Mit einer Nominierung rechnete man auch für Ethan Hawke (48, "Before Midnight") in "First Reformed" und John David Washington (34) in "BlacKkKlansman" als bester Hauptdarsteller - doch daraus wurde nichts.

Chalamet-Fans laufen Sturm

Bei den besten Nebendarstellerinnen wurden Margot Robbie (28, "I, Tonya") in "Maria Stuart" und Toni Collette (46, "Madame") in "Hereditary" gute Chancen eingeräumt - doch nichts. Bei den besten Nebendarstellern ging vor allem Timothée Chalamet (23, "Call Me By Your Name") trotz seiner Performance in "Beautiful Boy" leer aus. Der Jungschauspieler war bei allen Preisverleihungen von den Critics' Choice über die Baftas bis zu den Golden Globes nominiert, nur bei den Oscars nicht. Das Unverständnis der Fans dafür kann man an den unzähligen Kommentaren ablesen, die seit gestern den Instagram-Account der Oscars fluten.

Überhaupt wurde die große Oscar-Hoffnung "Beautiful Boy" mit Chalamet und Steve Carell (56, "The Office"), der die Hauptrolle spielt, bei den Oscars komplett übergangen. Gleiches gilt für die asiatische hochgelobte Dramedy "Crazy Rich" und den Soundtrack von Radiohead-Kopf Thom Yorke (50) für "Suspiria", der beim Oscar-Komitee kein Gehör fand.