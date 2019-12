Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat ihre Shortlist bekannt gegeben. Demnach dürfen sich zehn internationale Filme Hoffnungen auf den begehrten Oscar in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" machen. Der deutsche Beitrag "Systemsprenger" (2019) hat es nicht in die Auswahl geschafft.

Heißester Anwärter auf die begehrte Trophäe ist vermutlich "Leid und Herrlichkeit" ("Pain and Glory"), ein Drama mit biografischen Elementen des spanischen Starregisseurs Pedro Almodóvar (70) mit Hauptdarsteller Antonio Banderas (59).

Ebenfalls im Rennen sind noch diese Filme: "Les Misérables" (Frankreich), "The Painted Bird" (Tschechien), "Truth and Justice" (Estland), "Honeyland" (Nordmazedonien), "Those Who Remained" (Ungarn), "Corpus Christi" (Polen), "Beanpole" (Russland), "Atlantics" (Senegal) und "Parasite" (Südkorea).

Die Nominierungen für die Oscars 2020 werden am 13. Januar bekanntgegeben. Verleihen wird der Filmpreis am 9. Februar in Los Angeles.