Am 15. März werden die Oscar-Nominierungen verkündet. Wer 2021 die Chance auf den Goldjungen hat, verraten Nick Jonas und Ehefrau Priyanka.

Hollywood und Filmfans weltweit warten derzeit gespannt darauf, zu erfahren, wer in diesem Jahr die Chance auf einen Oscar bekommt. Bekanntgegeben werden die Nominierungen für den wichtigsten Filmpreis der Welt am Montag (15. März) ab 8:19 Uhr (Ortszeit an der US-Ostküste) von einem bekannten Promi-Ehepaar: Sänger und Gelegenheitsschauspieler Nick Jonas (28, "Jumanji: Willkommen im Dschungel") und Ex-Miss-World Priyanka Chopra Jonas (38, "Quantico").

Wie "Entertainment Weekly" berichtet, gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch (10. März) bekannt, dass die Nominierungen in den 23 Oscar-Kategorien von dem bekannten Showbiz-Pärchen verkündet werden. Passieren wird dies im Rahmen einer zweiteiligen Live-Präsentation, die auf Oscar.com, Oscars.org und den digitalen Plattformen der Academy gestreamt wird.

93. Oscar-Verleihung findet Corona-bedingt an verschiedenen Orten statt

Wer sich 2021 über einen der begehrten Goldjungen freuen darf, erfährt das deutsche Publikum in der Nacht von Sonntag, 25. April, auf Montag, 26. April. Die diesjährige Zeremonie findet aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht wie sonst ausschließlich in Los Angeles, sondern auf mehrere Orte verteilt statt.