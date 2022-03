Oscar 2022! Mit diesem TV-Programm können Sie das ganze Wochenende im Zeichen des Goldjungen auf der Couch verbringen.

Frühlingsanfang hin oder her: Die Oscar-Verleihung steht vor der Tür und ist eine Einladung, das Wochenende auf der Couch zu verbringen. Dafür sorgen dieses Jahr allerlei ausgezeichnete Oscar-Filme, die auf verschiedensten Kanälen ausgestrahlt werden, bevor die neuesten Goldjungen in der Nacht zum Sonntag vergeben werden.

Bei Warner TV Film steht das ganze Wochenende im Zeichen der Oscars - von morgens um 6 Uhr bis spätabends. 17 Oscar-prämierte Filme laufen dort hintereinander.

Von "Forrest Gump" bis "The Dark Knight"

Los geht es am Samstag, dem 26. März um 6 Uhr morgens mit einem Klassiker, dem Minnelli-Musical "Gigi" aus dem Jahr 1958. Ab 10:05 Uhr wird die Dokumentation "And the Oscar goes to..." aus dem Jahr 2014 gezeigt. Weitere Highlights sind etwa Ridley Scotts (84) "Gladiator" zur Primetime und Tarantinos (58) "Django Unchained" im Anschluss. Den Sonntag könnten Filmfans ab 8:35 Uhr mit dem Klassiker "Forrest Gump" starten, um 13:00 Uhr läuft "Zurück in die Zukunft" und um 20:15 Uhr Christopher Nolans (51) "The Dark Knight".

Auch der Pay TV Sender Sky steht bereits die ganze Woche mit einem Pop-Up-Channel im Zeichen der Academy Awards. Der Sender zeigt im Vorfeld viele Oscar-prämierte Filme, darunter etwa "Ben Hur", "Das Schweigen der Lämmer" oder "Nomadland".

Roter Teppich mit Steven Gätjen

Das eigentliche Highlight für jeden Cineasten ist aber natürlich die Preisverleihung in der Nacht zum 28. März. Diese lässt sich auf ProSieben verfolgen. Nachdem sich dort ab 20:15 Uhr mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" in die große Filmkunst eingefühlt wurde, bereitet ab 23:10 Steven Gätjen (49) und die Sendung "red" mit dem "Oscar Countdown - Live vom Red Carpet" auf den glamourösen Abend vor.

Für die eigentliche Gala sollte die Kaffeemaschine bereitstehen: Von 2:00 Uhr bis 4:40 Uhr wird diese, ebenfalls auf ProSieben, live aus dem Dolby Theatre in Los Angeles übertragen. Das Spektakel lässt sich auch auf der Homepage oder App des Senders per Livestream verfolgen.

Star-Versammlung

Die Veranstaltung wird von Amy Schumer (40), Regina Hall (51) und Wanda Sykes (58) moderiert. Musikalische Auftritte kommen etwa von Beyoncé (40) und Billie Eilish (20). Auf der Bühne werden zudem Stars stehen wie Lady Gaga (35), Kevin Costner (67), Zoë Kravitz (33), Jamie Lee Curtis (63) oder Woody Harrelson (60).

Große Hoffnungen auf mehrere Preise darf sich der Netflix-Western "The Power of the Dog" von Jane Campion (67) mit Benedict Cumberbatch (45) machen, der für zwölf Goldjungen nominiert ist. Als weitere Favoriten gelten Denis Villeneuve (54) "Dune", Kenneth Branagh (61) "Belfast" und Steven Spielberg (75) "West Side Story" mit jeweils zehn Nominierungen.