Traditionell ist die Nebendarsteller-Kategorie eines der ersten Highlights des Oscar-Abends. Und so schritt bereits um kurz nach 2:00 Uhr deutscher Zeit Vorjahresgewinnerin Viola Davis (52, "Fences") auf die Oscar-Bühne, um den Gewinner zwischen Richard Jenkins (70, "Shape of Water"), Woody Harrelson (56, "Three Billboards"), Christopher Plummer (88, "Alles Geld der Welt"), Willem Dafoe (62, "Das Florida Project"), Sam Rockwell (49, "Three Billboards") zu küren.

Zwar ist Plummer mit seinen 88 Jahren der älteste Schauspieler der langen Oscar-Geschichte, der je für einen Goldjungen nominiert wurde. Den Preis erhielt aber der jüngste Star im Angebot: Sam Rockwell schnappte sich für seine Darbietung eines rassistischen Cops in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" den ersten Oscar des Abends. Ausgesprochen charmant dankte er dabei nicht nur seinen Liebsten, er dankte jedem einzigen der Mitnominierten und bezeichnete sie allesamt als seine Vorbilder.

"Ich habe das alles alleine geschafft!"

Mahershala Ali (44), der im vergangenen Jahr für "Moonlight" gewinnen konnte, tat es Davis knapp eineinhalb Stunden später gleich und präsentierte die "Beste Nebendarstellerin". Mary J. Blige (47), die sogar in zwei Kategorien ("Bester Song" für "Mudbound") nominiert war, trat gegen Allison Janney (58, "I, Tonya"), Lesley Manville (61, "Der seidene Faden"), Laurie Metcalf (62, "Lady Bird") und Octavia Spencer (45, "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers") an. Mehrere Favoritinnen gab es hier in diesem Jahr, eine davon setzte sich auch durch...

Janney, die in "I, Tonya" die herrische Mutter von Hauptdarstellerin Margot Robbie (27) mimt, stach die Konkurrenz aus und gewann ihren ersten Oscar. Selbstbewusst begann sie ihre Dankesrede mit: "Ich habe das alles alleine geschafft!". Lange konnte sie ihr Lachen aber nicht verbergen und dankte schließlich dem gesamten Cast des Dramas.