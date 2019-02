Zum ersten Mal seit 30 Jahren musste die Oscar-Verleihung ohne einen eigenen Moderator, sprich ohne Fixpunkt auskommen. Eigentlich sollte Komiker Kevin Hart (39) durch den Abend führen, doch wegen heikler Tweets aus seiner Vergangenheit trat er zurück. Früh wurde bei der 91. Ausgabe der Academy Awards deutlich: Keinen Host zu haben, hatte einige Vorteile, insgesamt aber gewaltige Nachteile.

Rock- und Humor-Mischmasch

Wie zum Beispiel den rockigsten Einstieg in der Geschichte der Oscars! Statt eines Comedy-Musicals wurde die Show mit "Wie Will Rock You" und "We Are The Champions" von Queen eingeläutet. Im Saal sang ganz Hollywood mit und gab am Ende auch noch Standing Ovations. Der Auftakt war also schon mal ohne Host gelungen.

Auch praktisch, zumindest in der Theorie: Ohne Moderator setzte sich die Verleihung aus einer Vielzahl von Comedy-Einflüssen zusammen. Ausschließlich der derbe Humor eines Seth MacFarlane zwischen den Vergaben im Jahr 2013 war für viele Zuschauer zu hart, jener von Neil Patrick Harris 2015 dagegen zu handzahm. Doch aus dieser Gelegenheit machte die Veranstaltung überhaupt nichts. Die Folge: viel Langeweile und ein erschreckender Mangel an Highlights.

Insgesamt muss konstatiert werden, dass kein Host auch keine Lösung ist. Viel zu zusammenhangslos wirkte die Veranstaltung, Gelegenheiten für große Lacher gab es kaum, dafür wurde den einzelnen Laudatoren nicht genug zusätzliche Zeit eingeräumt. Für die meiste gute Laune sorgte da noch Olivia Colman (unabsichtlich), als sie nach dem Gewinn des Oscars als "Beste Hauptdarstellerin" eine herzliche Rede hielt. Ansonsten? Ziemlich tote Gag-Hose.

Was ist also das Fazit? Ohne Host kann der Oscar-Abend zwar nicht komplett in die Hose gehen - so wie 2011 etwa mit gleich zwei Moderatoren, Anne Hathaway und James Franco. Doch blieb damit im Jahr 2019 auch jedweder denkwürdige Oscar-Moment aus. Mittelmaß ist aber etwas, das gerade bei den Academy Awards nichts zu suchen hat. Und so sollte 2020 tunlichst wieder ein roter Faden in Person eines Moderators anwesend sein.