Wer wird am 25. April einen Oscar einheimsen? Die Chancen stehen hoch, dass es bei der 93. Ausgabe ebenso historisch wie tragisch wird.

Mit zwei Monaten Verspätung steigen am 25. April 2021 endlich die 93. Academy Awards. Aufgrund der Corona-Pandemie wird nicht nur die Oscar-Veranstaltung selbst anders als je zuvor daherkommen, auch die Auswahl der nominierten Filme ist dieses Jahr besonders. Mit satten zehn Nominierungen geht der Netflix-Film "Mank" quantitativ als großer Favorit ins Rennen, doch der Schein könnte trügen. Zumindest bei den Buchmachern haben andere Filme und deren Darsteller*innen in den wichtigsten Kategorien die Nase vorne.

Favorit "Bester Film" und "Beste Regie"

Bislang gab es kein Vorbeikommen am Drama "Nomadland". Der Film von Regisseurin Chloé Zhao (39) sahnte bei so ziemlich jeder bedeutsamen Preisverleihung den Award als "Bester Film" ab, ob bei den Golden Globes, den BAFTAs oder den diversen Critics' Choice Awards. Die einhellige Meinung: Es müsste schon mit dem Filmteufel zugehen, sollte "Nomadland" mit Frances McDormand (63) in der Hauptrolle ausgerechnet bei den Oscars leer ausgehen.

Im Grunde gilt dies auch für "Nomadland"-Regisseurin Chloé Zhao. Sie ist die erst zweite Frau in der Geschichte der Golden Globes und gar die erste asiatischer Herkunft, die für die "Beste Regie" ausgezeichnet wurde. Ihre Nominierung bei den diesjährigen Oscars stellt ebenso ein Novum dar - und die Chancen stehen ausgesprochen gut, dass sie am 25. April auch die erste Asiatin sein wird, die für ihre Regiearbeit mit einem Goldjungen geehrt wird.

Favoriten Haupt- und Nebendarsteller

Auch aus denkbar traurigen Gründen hat sich ein Favorit unter den nominierten Hauptdarstellern herauskristallisiert. Der mit nur 43 Jahren an Krebs verstorbene Chadwick Boseman (1976-2020) bekam für seine eindringliche Darbietung in "Ma Rainey's Black Bottom" schon posthum den Golden Globe verliehen, so auch bei den Screen Actors Guild Awards. Verdient hätte er den Preis unabhängig seines tragischen Schicksals allemal. Wenn überhaupt, so könnte wohl nur Anthony Hopkins (83) dazwischen grätschen. Er ist für seine Rolle als Demenzkranker in "The Father" nominiert. Sollte er gewinnen, so wäre er mit seinen 83 Jahren der älteste Preisträger in der Hauptdarsteller-Kategorie.

Unter den Nebendarstellern scheint sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Daniel Kaluuya (32) und Sacha Baron Cohen (49) entwickelt zu haben. Bei den Globes hatte Kaluuya dank "Judas and the Black Messiah" die Nase vorne, Cohen könnte mit "The Trial of the Chicago 7" bei den Oscars dennoch triumphieren.

Favoritinnen Haupt- und Nebendarstellerin

Das engste Rennen der 93. Ausgabe der Oscars steht bei den nominierten Hauptdarstellerinnen an. Zwar holte sich Andra Day (36) für "The United States vs. Billie Holiday" die Trophäe bei den Golden Globes, zur klaren Favoritin macht sie das aber nicht. Ebenso gute Chancen werden Frances McDormand ("Nomadland") und Carey Mulligan (35, "Promising Young Woman") eingeräumt. Hier stehen die Chancen gut für eine Überraschung.

Bei den Nebendarstellerinnen sind Yuh-Jung Youn (73, "Minari") und Olivia Colman (47, "The Father") die Favoritinnen. Einer Sensation käme es hingegen gleich, sollte Maria Bakalova (24) für "Borat Anschluss Moviefilm" den Preis wegschnappen. Glenn Close (74) wird für ihre Rolle in "Hillbilly Elegy", für die sie erstaunlicher Weise auch als "Schlechteste Nebendarstellerin" bei der Goldenen Himbeere nominiert ist, ziemlich sicher leer ausgehen - so wie wohl auch Amanda Seyfried (35) für "Mank".