Auch ohne Aussicht auf den Sieg lohnt es sich dieses Jahr, für einen Oscar nominiert zu sein. Dafür sorgt ein großzügiges Geschenkpaket.

Wem die Ehre zuteilwird, bei den diesjährigen Oscars am 25. April für einen Goldjungen nominiert zu sein, darf sich schon jetzt freuen. Denn wie die US-amerikanische Seite "Page Six" berichtet, erwartet die nominierten Stars wie Anthony Hopkins (83), Frances McDormand (63, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") und Co. ein reichhaltiges Geschenkpaket im Gesamtwert von 60.000 US-Dollar. Der Großteil dieser Summe setzt sich demnach aus Gutscheinen für diverse Luxus-Ressorts zusammen.

So sei darin ein zweitägiger Trip nach Fidschi für 8.000 US-Dollar enthalten, Unterkunft samt eigenem 5-Sterne-Koch inklusive. Gar 10.000 US-Dollar sei ein viertägiger Ausflug ins Sailrock-Ressort auf den südlich der Bahamas gelegenen Turks- und Caicosinseln wert. Für besagte Bahamas sowie der Dominikanischen Republik lägen dem Paket ebenfalls Gutscheine im vierstellen Bereich bei, heißt es weiter. Beauty-Produkte, Kleidungsstücke, Kunstwerke und Schmuck würden die Gesamtsumme von 60.000 US-Dollar komplett machen.