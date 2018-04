Keine Frage, Oskar Roehler (59) ist ein echter Skandal-Regisseur: Ob mit Filmen wie Jud Süß - Film ohne Gewissen" (2010) und "Suck My Dick" (2001) oder mit Büchern wie "Mein Leben als Affenarsch" und "Selbstverfickung" - der 59-Jährige sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Auch sein nächster Film "HERRliche Zeiten", der am 3. Mai in die Kinos kommt, dürfte wieder für jede Menge Diskussionen sorgen.

In dem satirischen Streifen suchen Schönheitschirurg Claus ( Oliver Masucci) und seine Gattin, Gartenarchitektin Evi (Katja Riemann), für ihre schicke Villa im noblen Grunewald mit einer vermeintlich ironischen Stellenanzeige Sklaven für die Hausarbeit. Und tatsächlich finden sich unterwerfungs- und arbeitswillige Bewerber: Bartos (Samuel Finzi) und Lana (Lize Feryn). Doch die Situation eskaliert, als Bartos zum Bau eines neuen Pools noch mehr Arbeitskräfte anheuert... Der Film basiert auf dem Buch "Subs" des ebenfalls sehr umstrittenen Autors Thor Kunkel ("Endstufe").

"Eine Zumutung für die Kritiker und das Publikum"

Thematisch passend zu seinem neuesten Filmstreich präsentiert "Skandal-Film-Experte" Oskar Roehler auf Tele 5 das neue Format "Skandal - Filme, die Geschichte schrieben". Ab 24. April zeigt der Sender Klassiker wie "Reservoir Dogs" (1992), "Natural Born Killers" (1994) oder "Irreversibel" (2002). Filme, die immer wieder kontrovers geführte öffentliche Debatten, Empörung und Proteste auslösten. Die Mechanik dahinter kennt Roehler natürlich: "Ein Skandal-Film ist eine Zumutung für die Kritiker und das Publikum", erklärt er. "Da wird zum ersten Mal etwas gezeigt womit die, sagen wir mal im besten Sinne bürgerliche Gesellschaft nicht klarkommt", so der Regisseur weiter.

Aber warum will man sich Filme anschauen, die den Zuschauer derart verstören können? "Im Grunde müsste das etwas für all diejenigen sein, die sich permanent von Fernsehserien zugemüllt fühlen", erklärt Roehler. Das neue Tele-5-Format sei eine Abwechslung für Zuschauer, die die "Langeweile nicht mehr aushalten und keine Lust haben, jeden Tag das Gleiche zu sehen", so der Star-Regisseur.

Skandal-Fans sollten also einschalten, wenn Roehler ab 24. April an vier Dienstagen und fünf Sonntagen die skandalträchtigsten Filme der vergangenen Jahrzehnte auf Tele 5 präsentiert und kommentiert - und am 3. Mai einen Abstecher ins Kino machen, um "HERRliche Zeiten" zu sehen.