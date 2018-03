Fernseh-Junkies aufgepasst! An den Osterfeiertagen warten einige Highlights im deutschen Free-TV. Fans von Elyas M'Barek (35, "Türkisch für Anfänger") dürfen sich auf ein Wiedersehen mit seiner Paraderolle als Zeki Müller freuen. Zudem gibt es Russell Crowe und Mel Gibson in ihren Oscar-prämierten Streifen zu bestaunen. Ein neuer "Tatort" steht an, Aliens wollen die Erde einnehmen und bei RTL steht alles Kopf. Wie wäre es da mit einer Reise auf die Malediven?

1. Karfreitag, 20:15 Uhr, RTL: Das Joshua-Profil

Der packende Thriller "Das Joshua-Profil" von Autor Sebastian Fitzek (46) wurde verfilmt. Am Karfreitag zeigt RTL (20:15 Uhr), wie der erfolglose Schriftsteller, gesetzestreue Bürger und liebevolle Vater Max Rhode (Torben Liebrecht) zum Gejagten wird, weil er ein entsetzliches Verbrechen begehen wird, von dem er selbst noch nichts ahnt! Es geht um Predictive Policing - Verbrechen vorhersehen, bevor sie geschehen...

2. Karfreitag, 20:15 Uhr, RTL II: Gladiator

Bei RTL II gibt es am Karfreitag (20:15 Uhr) einen echten Klassiker. Für seine Performance als Maximus in "Gladiator" wurde Russell Crowe (53, "Robin Hood") im Jahr 2001 mit dem Oscar als "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet. Kaiser Marc Aurel (Richard Harris) will den siegreichen und beim Volk beliebten Feldherren Maximus (Crowe) zu seinem Nachfolger machen. Als sein Sohn Commodus (Joaquin Phoenix) davon erfährt, tötet er seinen Vater und lässt sich selber zum neuen Kaiser krönen. Maximus wird verstoßen und zum Tode verurteilt, doch ihm gelingt die Flucht...

3. Karsamstag, 20:15 Uhr, Das Erste: Die Diplomatin: Jagd durch Prag

Am Karsamstag (20:15, Das Erste) gerät Natalia Wörner (50, "Die Säulen der Erde") alias Karla Lorenz als neue Botschafterin in Prag in eine brisante Situation: Sie bietet dem desertierten US-Soldaten Sean Miller (Angus McGruther) und seiner Freundin Lena Fischer (Mercedes Müller), die um Asyl bitten, Unterschlupf in der Deutschen Botschaft. Er behauptet, dass es in Tschechien ein geheimes Foltergefängnis der US-Geheimdienstes gibt. Aufgrund der dünnen Beweislage gerät Karla schon bald unter Zugzwang. Informationen aus Kreisen des Geheimdienstes lassen an Millers Integrität zweifeln.

4. Karsamstag, 20:15 Uhr, kabel eins: Braveheart

Für "Braveheart" erhielt Mel Gibson (62) im Jahr 1996 den Oscar für die "Beste Regie" - auch als "Bester Film" wurde seine zweite Kinoregiearbeit ausgezeichnet, die am Karsamstag (20:15 Uhr, kabel eins) zu sehen ist. Der Streifen spielt in Schottland, Ende des 13. Jahrhunderts. Der Engländer Edward I. (Patrick McGoohan) nutzt den Umstand, dass der schottische König keinen Thronfolger hinterlassen hat und reißt erfolgreich die Macht an sich. Als seine Truppen die Frau von William Wallace (Gibson) töten, startet der einen erbitterten Rachefeldzug: Mit einer wild zusammengewürfelten Armee zieht er in eine aussichtslose Schlacht...

5. Ostersonntag, 20:15 Uhr, ZDF: Das Traumschiff: Malediven

"Das Traumschiff: Malediven" bekommt am Ostersonntag (20:15 Uhr, ZDF) weibliche Verstärkung! Barbara Wussow (56, "Die Schwarzwaldklinik") wird als Hanna Liebhold neue Hoteldirektorin auf dem Schiff. Bisher war sie als Managerin in einem Luxusresort auf den Malediven tätig. Und genau dort sitzt sie nun auch auf ihren gepackten Koffern. Und dann kommt es bei der Andacht zu Ehren von Bellas (Valerie Huber) verstorbenem Vater auch noch zur Konfrontation zwischen Hanna und Bella. Grund dafür ist eine Kette...

6. Ostersonntag, 20:15 Uhr, RTL: Alles steht Kopf

Gefühlschaos pur gibt es am Ostersonntag bei RTL (20:15 Uhr) in der Oscar-prämierten Animationskomödie "Alles steht Kopf", die deutsche Free-TV-Premiere feiert. Die 11-jährige Riley kann sich so gar nicht damit anfreunden, dass sie mit ihren Eltern in eine neue Stadt am Rande von San Francisco umziehen musste. In ihrer Schaltzentrale im Gehirn geraten Kummer und Traurigkeit, Freude, Abscheu, Angst und Zorn gewaltig durcheinander...

7. Ostersonntag, 20:15 Uhr, ProSieben: Fack Ju Göhte 2

Fans von Elyas M'Barek sollten am Ostersonntag (20:15 Uhr, ProSieben) ebenfalls vor dem Fernseher Platz nehmen. In der Free-TV-Premiere von "Fack Ju Göhte 2" reist er als Zeki Müller mit seiner Chaosklasse um Chantal (Jella Haase) und Danger (Max von der Groeben) nach Thailand. Das kann ja nur schiefgehen!

8. Ostersonntag, 20:15 Uhr, VOX: Das perfekte Dschungel Dinner

Bei VOX wird am Ostersonntag (20:15 Uhr) das erste Dschungel-Spezial der beliebten Show "Das perfekte Promi Dinner" serviert. In der ersten Folge bekochen sich Dschungelkönigin Jenny Frankhauser, Daniele Negroni, Matthias Mangiapane und Tatjana Gsell. Man darf gespannt sein, was sich die diesjährigen Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auftischen.

9. Ostermontag, 20:15 Uhr, Das Erste: Tatort: Zeit der Frösche

Am Ostermontag (20:15 Uhr, Das Erste) steht der zweite Einsatz von Heike Makatsch (46, "Hilde") als Tatort-Kommissarin Ellen Berlinger an. In Mainz, wo Ellen inzwischen lebt, arbeitet sie mit ihrem Kollegen Martin Rascher (Sebastian Blomberg) zusammen. Die beiden beschäftigt ein verschwundener Teenager, eine Lösegeldforderung, eine unaufgeklärte Mordserie - und die Frage, ob dies alles zusammenhängt. Die Frage spitzt sich zu, als Ellen fürchtet, dass der Sohn ihrer Cousine verschwunden ist.

10. Ostermontag, 20:15 Uhr, Sat.1: Independence Day: Wiederkehr

20 Jahre nach der vernichtenden Alien-Invasion in "Independence Day" (1996) droht am Ostermontag (20:15 Uhr, Sat.1) der nächste Angriff bösartiger Außerirdischer! Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan (Jessie Usher) und Jake (Liam Hemsworth) sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller (Will Smith) liegt es nun an Dylan, in "Independence Day: Wiederkehr" die Menschheit zu retten.

Extra Tipp Ostermontag, 19:05, RTL: Bauer sucht Frau - Das große Wiedersehen

Ein besonderes Schmankerl liefert RTL am Ostermontag (19:05 Uhr) allen Fans von "Bauer sucht Frau". Beim "großen Wiedersehen" sollen einige Fragen geklärt werden: Wie geht es den schwer erkrankten Farmer Gerald und seiner Anna? Wie laufen ihre Hochzeitsvorbereitungen? Und wie sieht es bei den anderen Paaren sowie bei den Bauern aus, die ihre Herzensdame nicht gefunden haben? Moderatorin Inka Bause (49) geht dem Ganzen auf den Grund.