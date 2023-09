Der BR hat für November ein Sonderprogramm für Ottfried Fischer angekündigt. Anlass ist der 70. Geburtstag des bayerischen Schauspielers.

Ottfried Fischer feiert am 7. November runden Geburtstag. Um sein 70. Lebensjahr zu feiern, hat der Bayerische Rundfunk nun ein Sonderprogramm angekündigt, das den Schauspieler in seinen kultigsten und bekanntesten Rollen zeigt.

Viel Programm vom 4. bis 6. November

Los geht es am 4. November um 20:15 Uhr mit "Pfarrer Braun: Der siebte Tempel". In der humorvollen Krimireihe hatte Fischer von 2003 bis 2013 die Titelrolle des Pfarrers Guido Braun inne. Anschließend laufen zwei Folgen von "Irgendwie und Sowieso" ("Ringo" und "Die lange Nacht") ab 22 Uhr. In der Serie spielte Fischer 1986 die Hauptrolle des musikverrückten Jungbauern Alfons Kerschbaumer alias Sir Quickly.

Ab 23:30 Uhr wird "Ottis Schlachthof - Die Abschiedssendung" zu sehen sein. Darin versammelten sich 2012 etwa Monika Gruber (52), Günter Grünwald (66), Helmut Schleich (56), Christian Springer (58), Urban Priol (62), Willy Astor (62) und die Band Die Heimatlosen an Ottis Stammtisch.

Am 6. November können Fans ab 22 Uhr in das Porträt "Lebenslinien: Ottfried Fischer und Herr Parkinson" einschalten, in dem der Schauspieler und Kabarettist humorvoll über seine Parkinson-Erkrankung spricht.

Bayerische Kabarettpreis wird verliehen

Am 9. November wird ab 21 Uhr noch einmal die Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises 2023 ausgestrahlt, die am 6. November im Münchner Lustspielhaus aufgezeichnet wird. Regisseur Franz Xaver Bogner (74) wird Fischer bei der Veranstaltung ehren und an die wichtigsten Stationen des berühmten Bayern erinnern.

Wie geht es Ottfried Fischer?

Trotz seiner fortschreitenden Parkinson-Erkrankung und Rollstuhl lässt sich Ottfried Fischer nicht davon abhalten, an öffentlichen Terminen teilzunehmen. Zuletzt zeigte sich der Schauspieler gut gelaunt und im Beisein seiner Frau Simone bei der Verleihung des Dieter-Hildebrandt-Preises im Juli sowie im Juni beim Filmfest in München.