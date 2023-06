© Copyright (c) 2017 Markus Wissmann/Shutterstock.

Otto Waalkes "Friesenjung" führt die Spotify-Charts an

Otto Waalkes' "Friesenjung"-Remix erobert die Spotify-Charts. Mit den Rappern Joost und Ski Aggu startet der 30 Jahre alte Hit neu durch.

"Friesenjung" von Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes (74) führt die "Top 50 - Deutschland"-Playlist bei Spotify an. Damit schafft es der Remix 30 Jahre nach Erscheinen des Originals an eine Chartspitze. Gemeinsam mit dem Berliner und dem niederländischen Rapper kreierte der ostfriesische Komiker eine neue technolastige Version samt Musikvideo. Beides kommt auf den Social-Media-Plattformen an.

In "Friesenjung" besingt Otto zur Melodie des Sting-Hits "Englishman in New York" seine Heimat.

So kam es zur Zusammenarbeit

Wie es zu der Kollaboration kam, verriet Waalkes "Bild.de": "Die hatten vor mehreren tausend Fans meinen Song gespielt und Ski Aggu hat gesagt: 'Otto muss uns das genehmigen'. Ich wusste davon erst gar nichts. Dann habe ich ihnen die Genehmigung erteilt - und dann haben sie mich dazu geholt. Und jetzt habe ich zusammen mit denen gerappt. Vorher kannte ich die nicht."

Auf die Frage, wie er sich als "Techno-Legende" fühlte, antwortet Waalkes: "Das macht einen wieder jung. Das ist echt Wahnsinn, das ist sehr erfrischend. Das kann man gebrauchen zwischendurch." Dann merkt er noch an: "Mit meinen ganzen LPs war ich immer in den Charts, aber mit einer Single noch nie." In den regulären Deutschen Charts ist der "Friesenjung"-Remix aktuell auf Platz drei...