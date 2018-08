Vor knapp zwei Wochen feierte Kultkomiker Otto Waalkes seinen 70. Geburtstag. Doch von Altersmüdigkeit ist keine Spur! Der gebürtige Ostfriese stand in der Nacht von Freitag auf Samstag beim Wacken Open Air 2018 in Schleswig-Holstein mit den Friesenjungs auf der Bühne und zog die Metal-Fans in seinen Bann. Auch nach der Show sangen die Fans noch lautstark Songs, wie auf dem offiziellen Twitter-Account des Metal-Festivals zu sehen und zu hören ist.

"Wie ein Ritterschlag"

Auch Otto selbst war restlos begeistert! "Also, es war der absolute Wahnsinn, ich war das erste Mal da und es war wie ein Ritterschlag", erklärte er in einem kurzen Videoclip auf dem Twitter-Account des Wacken Open Air. Offenbar war der Kultkomiker vor seinem Auftritt etwas nervös: "Ich hab' so einen Schiss gehabt (...), aber es war sensationell! I love it", schwärmte er. Eine Wiederholung scheint nicht ausgeschlossen: "I'll come back", sagte er zum Abschluss in die Kamera.

Auf seinem eigenen Twitter-Account schrieb Otto Waalkes zudem: "Schön habt ihrs in Wacken. War sooo stark mit Euch Dankeee! Aber sagt mal, wann geht das Fiepen in meinem Ohr wieder weg?" Ob der Kultkomiker auch 2019 wieder Wacken rocken wird, bleibt abzuwarten.