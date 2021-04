"Outlander"-Fans dürfen sich freuen: Diana Gabaldon hat das neunte Band ihrer Highland-Saga beendet. Erscheinungstermin ist noch 2021.

Während Fans der Serie "Outlander" weiter auf neue Folgen warten müssen, bekommen alle Fans der literarischen Vorlage endlich Nachschub. Bestsellerautorin Diana Gabaldon (69) hat das neunte Buch ihrer erfolgreichen Highland-Saga mit dem englischen Titel "Go Tell The Bees That I Am Gone" endlich beendet.

"Ich bin so aufgeregt zu verkünden, dass wir ein Veröffentlichungsdatum haben", freut sich die Autorin in einem Statement, aus dem "Entertainment Weekly" zitiert. "Ich kann es kaum erwarten, das Buch mit euch allen zu teilen." US-Erscheinungstermin ist der 23. November. Ein deutscher Veröffentlichungstermin ist bisher noch nicht bekannt.

Eine epische Liebesgeschichte

Die Geschichte der Engländerin Claire Randall, die plötzlich ins Jahr 1743 katapultiert wird und in dem schottischen Freiheitskämpfer Jamie Fraser die Liebe ihres Lebens findet, wurde bis heute in über 27 Ländern veröffentlicht und in 24 Sprachen übersetzt. Mehr als 20 Millionen Exemplare wurden bereits verkauft.

Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. "Ich denke nicht, dass das neunte Buch mein letztes sein wird", erklärte Gabaldon bereits zum Start der Serie 2015 spot on news. "Ich plane meine Bücher nicht. Ich habe noch keine Ahnung, wie das Buch letztendlich enden wird. Ich weiß aber, was die letzte Szene sein wird..."

Die sechste Staffel ist in Arbeit

Die Serie zur Highland-Saga feierte im August 2014 beim US-Sender Starz Premiere und setzte zu einem echten Siegeszug an. Sie wurde unter anderem bei den Critics' Choice Awards und People's Choice Awards ausgezeichnet und mehrfach für den Emmy und den Golden Globe nominiert. In den Hauptrollen als Claire und Jamie Fraser glänzen Caitriona Balfe (41) und Sam Heughan (40).

Fünf Staffeln wurden bisher gedreht. Wann die sechste Staffel, deren Dreh aktuell läuft, erscheinen wird, ist bisher noch unklar. Wie so viele Serien musste auch "Outlander" angesichts von Corona in die Zwangspause gehen. Eine siebte Staffel wurde inzwischen bereits bestätigt.