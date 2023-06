In der siebten Staffel "Outlander" geht es zwischen Jamie und Claire wieder heiß her.

von Laura Stunz "Outlander" geht in die siebte Runde. Am 22. Juni startet die neue Staffel der Erfolgsserie auf Amazon Prime Video in Deutschland. Das können Zuschauer von der Fortsetzung erwarten.

Die auf den gleichnamigen Romanen von Diana Gabaldon basierende Highland-Saga "Outlander" ist ein Hit und erfreut sich größter Beliebtheit. Genau wie die neun Bände, die weltweit mehr als 30 Millionen Mal verkauft wurden und allesamt auf der Bestsellerliste der "New York Times" landeten, hat die Serie eine riesige Fan-Gemeinde. Und die kann sich schon bald über die Fortsetzung der Verfilmung freuen.

Produktionsteam kündigt Staffel 7 und 8 an

Seit der Premiere der ersten Staffel im August 2014 wurde die Serie vielfach ausgezeichnet, unter anderem bei den Critic's Choice sowie People's Choice Awards. Kein Wunder also, dass auch die Macher der Serie von der Buchverfilmung nicht genug kriegen können.

Nach sechs erfolgreichen Staffeln kündigte das Produktionsteam erst kürzlich auf Instagram Staffel 7 und 8 von "Outlander" an. Und der Start der Fortsetzung steht schon so gut wie vor der Tür: Am 16. Juni 2023 sollen die ersten Folgen beim US-Sender Starz ausgestrahlt werden. Wie die Macher ankündigten, wird sich Staffel 7 jedoch in zwei Teile mit je acht Folgen unterteilen. Die letzten acht Episoden sollen dann 2024 folgen. Am 22. Juni ist die Fortsetzung hierzulande abrufbar, voraussichtlich kostenpflichtig auf Amazon Prime Video.

Erst etwa ein Jahr später sind die Staffeln auf Netflix zum kostenlosen Stream verfügbar. So erscheint Staffel 6, die im Sommer letzten Jahres herauskam, schon bald auf der Streaming-Plattform, Staffel 7 folgt dann voraussichtlich im Sommer 2024. Mit insgesamt 16 Folgen umfasst die siebte Staffel ganze acht Folgen mehr als Staffel 6. Anders als bei der Buchreihe wird die angekündigte Staffel 8 jedoch die letzte des Serien-Hits sein.

Darum geht es bei "Outlander"

Der Trailer zu Staffel 7 wurde von Starz kürzlich veröffentlicht und verspricht – wie auch bei den Staffeln zuvor – jede Menge Spannung, Abenteuer sowie Romantik und Gefühl. "Outlander" erzählt die Geschichte der englischen Krankenschwester Claire, die nach dem zweiten Weltkrieg durch die magischen Kräfte eines Steinkreises in die Vergangenheit ins Jahr 1743 reist. Hier gerät sie mitten in den Jakobitenaufstand, den Kampf zwischen den schottischen Freiheitskämpfern und England. Sie verliebt sich in den jungen Jamie Fraser, der Teil des MacKenzie-Clans ist und arbeitet fortan als Heilerin auf dessen Burg.

In der siebten Staffel "Outlander" geht es zwischen Jamie und Claire wieder heiß her. © Screenshot/YouTube/Starz

Schneller als sie schauen kann gerät Claire zwischen die Fronten. Bald ist sich Claire nicht mehr sicher, ob sie überhaupt wieder ins 20. Jahrhundert zurückkehren möchte, wo ihr Ehemann Frank verzweifelt nach ihr sucht. Wie es nach dem Cliffhanger-Ende in Staffel 6 weitergehen könnte, verrät der siebte Band der Buchreihe mit dem Titel "Echo der Hoffnung". In diesem geraten Claire und Jamie mitten in die Amerikanische Revolution, können sich kurz darauf aber zurück nach Schottland retten. Wenig später muss Claire aufgrund eines medizinischen Notfalls zurück in die USA reisen. Dort wird sie als Spionin festgenommen.

Kampf um Leben und Tod

Staffel 7 werde abenteuerlicher und emotionaler als jede vorherige Staffel, kündigte Drehbuchautor Matthew B. Roberts an. Und das zeigt auch der Trailer: Er startet mit einem Begräbnis, Claire soll aufgrund der fälschlichen Mord-Anschuldigungen gehängt werden und Jamie spannt die Segel, um zurück in die Vereinigten Staaten zu reisen, um Claire zu befreien.

"Staffel sieben greift die erschütternden Ereignisse der sechsten Staffel auf, wobei Jamie und Ian versuchen, Claire zu befreien, bevor sie fälschlicherweise für den Mord an Malva Christie zum Tode verurteilt wird", heißt es in der offiziellen Beschreibung von Starz. Die beginnende Amerikanische Revolution erschwert jedoch ihre Mission, Jamie, Claire und ihre Familie sind gefangen in den Unruhen einer aufsteigenden Nation.

Es wird "definitiv intim" zwischen Jamie und Claire

Neben Aktion und Abenteuer kommt in Staffel 7 aber auch die Liebe und Romantik nicht zu kurz – "Outlander" wird nicht umsonst oft als romantischste Abenteuer-Serie überhaupt beschrieben. Der Teaser verspricht heiße Sex-Szenen und intime Momente zwischen Claire und Jamie. In der ersten Staffelhälfte werde es "definitiv intim" zwischen den beiden, verriet Co-Produzentin Maril Davis bereits der "Glamour". Aber auch zwischen anderen Charakteren werde es heiß hergehen. William, Rachel und Ian sollen eine Dreiecksbeziehung entwickeln, die mit sehr intimen, erotischen Momenten daherkommt, verspricht Davis.

Neben dem alt bewährten Cast – darunter Sam Heughan als Jamie Fraser, Caitríona Balfe als Claire Randall Fraser, Sophie Skelton als Brianna Randall Fraser und Richard Rankin als Roger Wakefield – wird auch ein vergangener "Outlander"-Charakter zurück auf die Leinwände kehren. Der verstorbene Dougal MacKenzie, gespielt von Graham McTavish, ist wieder dabei. "Eine der schönsten Sachen an unserer epischen Geschichte sind die Zeitreisen, die es uns ermöglichen, Lieblingsfiguren zu verschiedenen Zeiten und Orten erneut zu besuchen und wir sind froh, so viele bekannte Gesichter in Staffel 7 wieder begrüßen zu dürfen", kommentiert das Produktionsteam diese Wendung. Es gibt demnach so einiges, auf das sich "Outlander"-Fans freuen können.

Der erste Teil der siebten Staffel "Outlander" ist ab dem 22. Juni auf Amazon Prime Video verfügbar.

Quelle: "Glamour US"