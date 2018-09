Der "Prince of Darkness" kommt ein letztes Mal zu Besuch: Ozzy Osbourne (69) hat die Europa-Daten seiner Abschiedstour "No More Tours 2" bekannt gegeben. Im Februar 2019 kommt der Black-Sabbath-Sänger für fünf Shows nach Deutschland und in die Schweiz.

Los geht es am 13. Februar in München. Danach stehen Frankfurt (15. Februar), Hamburg (17. Februar) und Berlin (19. Februar) auf dem Plan, bevor Osbourne am 27. Februar in Zürich sein einziges Schweizer Konzert geben wird. Als Support konnte der 69-Jährige die Metal-Helden von Judas Priest gewinnen, die gerade mit ihrem aktuellen Album "Firepower" um den Globus touren. Auf Instagram postete die Band um Sänger Rob Halford (67) das Plakat der Tour.

Begleitet wir Osbourne von seinen üblichen Mitstreitern: Zakk Wylde (51) an der Gitarre, Blasko (48) am Bass, Tommy Clufetos (38) am Schlagzeug und Adam Wakeman (44) am Keyboard. Der Pre-Sale der Karten beginnt bereits am 5. September. Zwei Tage später folgt dann der allgemeine Vorverkauf.