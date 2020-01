Ungewöhnliche Zusammenarbeit: Ozzy Osbourne (71, "Paranoid") und Elton John (72, "Tiny Dancer") machen für einen neuen Song gemeinsame Sache, wie Ozzys Frau Sharon Osbourne (67) in der CBS-Show "The Talk" verraten hat. "Ja, es gibt neue Musik und das ist großartig. All seine Freunde spielen darauf mit und er macht einen Song mit Elton - es passiert so viel derzeit." Der neue Song wird voraussichtlich auf dem kommenden Studioalbum "Ordinary Man" zu hören sein.

Auf die Frage, was ihr Mann im Jahr 2020 vorhat, antwortete Sharon in der Show zudem: "Eine Menge gute Dinge: Wellness, wieder mit seiner Band arbeiten und das tun, was er liebt, also auf Tour gehen und mit seinen Fans zusammen sein." Der "Prinz der Finsternis" kann 2020 somit nachholen, was ihm 2019 aufgrund mehrerer gesundheitlicher Probleme verwehrt blieb.

Seine Tournee musste er erst aufgrund einer schweren Grippe verschieben und schließlich nach einem Unfall im April sogar ganz absagen. Die Tour - die auch als seine letzte angekündigt war - wird dieses Jahr nun endlich nachgeholt. Am 27. Mai 2020 steht Ozzy in Atlanta erstmals wieder auf der Bühne. Im November und Dezember kommt er für fünf Konzerte auch nach Deutschland.