In den Combermere Barracks hat ein Junge Prinzessin Kate mit einem Rückwärtssalto zum Staunen gebracht.

Parade am St. David's Day

Parade am St. David's Day Ein Rückwärtssalto für Prinzessin Kate

Im Rahmen des St. David's Day haben William und Kate eine Parade besucht. Ein Junge vollführte vor der Prinzessin einen Rückwärtssalto.

Am heutigen 1. März wird der walisische Nationalfeiertag St. David's Day gefeiert. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) ließen es sich nicht nehmen, eine Parade im Rahmen des Feiertags in den Combermere Barracks in Windsor zu besuchen, schließlich ist der älteste Sohn von König Charles III. (74) seit Dezember Colonel der Welsh Guards und nach der Thronbesteigung seines Vaters, Prinz von Wales.

Der Palast teilt auf Instagram einige Eindrücke von dem Event und wünscht allen, die den Feiertag begehen, einen glücklichen St. David's Day. Die Bilder zeigen unter anderem die beiden Royals im Gespräch mit den anwesenden Soldaten und William bei einer Rede. Beide wirken auf den Aufnahmen geradezu freudestrahlend. "Geehrt und hocherfreut, der neue Colonel der Welsh Guards zu sein und uns Freunden, Familien sowie Angehörigen bei der Parade zum St. David's Day in den Combermere Barracks zur Mittagszeit anzuschließen", heißt es bei Instagram weiter.

Alle Augen auf Prinzessin Kate - und einem Jungen

Prinzessin Kate zog bei der Veranstaltung wie gewohnt alle Blicke auf sich. Sie präsentierte sich in einem scharlachroten Mantel von Alexander McQueen und einem schwarzen Fascinator. Während der Veranstaltung traf Kate laut britischer Medien auch mehrere Kinder. Auf Bildern von dem Event ist unter anderem zu sehen, wie ein Junge vor Kate einen Rückwärtssalto vollführt. Laut der britischen "Daily Mail" habe die sichtlich gut gelaunte Kate applaudiert und dem Jungen angeblich gesagt, dass sie "super beeindruckt" von ihm war.

Der Palast hatte Ende Dezember 2022 mitgeteilt, dass drei Mitglieder der Königsfamilie neue Colonel-Rollen (entspricht dem deutschen Oberst-Rang) bekommen. Während Prinz William Colonel der Welsh Guards wurde, ist Kate seither Colonel der Irish Guards. Königsgemahlin Camilla (75) wurde zum Colonel der Grenadier Guards ernannt. Camilla ersetzt damit den in Ungnade gefallenen Prinz Andrew (63), Kate übernimmt von ihrem Ehemann William, der wiederum folgt auf seinen Vater.