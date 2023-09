Nach den erfolgreichen Modeschauen in New York, London und Mailand enden die Fashion-Weeks der Frühjahr- und Sommersaison 2024 in der Mode-Metropole Paris. Hier stellen französische Designer wie Dior, Saint Laurent oder Hèrmes ihre neuesten Kollektionen vor – und ziehen damit jede Menge Stars aus aller Welt an, die sich nicht nur auf den Zuschauerbänken, sondern auch auf den roten Teppichen rund um die Runways tummeln.

Paris Fashion Week: Hollywood-Größen, Royals und Topmodels

Neben Fashion-Gurus, Mode-Ikonen und Influencern bekommt man in diesem Jahr auch jede Menge Hollywood-Größen und auch das ein oder andere royale Sternchen zu sehen. Bereits zur Eröffnungsshow von Pierre Cardin sorgten das royale Geschwisterduo Prinzessin Maria Carolina und Prinzessin Maria Chiara für Aufsehen, als sie in den neuesten Looks des Star-Designers den Runway eroberten. Zu den späteren Shows von Dior oder Saint Laurent nahm die prominente Dichte mit Hollywood-Stars wie Jennifer Lawrence, Jenna Ortega oder Robert Pattinson sowie Topmodels wie Romee Strijd, Kate Moss oder Elle Macpherson stetig zu. Und ein Trend lässt sich in der Kleiderwahl der prominenten Gäste bereits erkennen. Es scheint, als stünde der modische Stern in diesem Jahr voll und ganz unter dem Motto: Oversized-Everything, Black and White und Sonnebrille.

Von Beatrice Borromeo bis Penelope Cruz: Die aufregendsten Looks der Pariser Modewoche zeigt die obige Fotostrecke.

+++ Lesen Sie auch +++