Von gruselig bis niedlich: An Halloween verkleiden sich die Stars oft gemeinsam mit ihren Kindern. Das sind die besten Kostüme.

Wenn an Halloween wieder Vampire, Hexen und Geister die Runde machen, zeigen sich auch die Stars Jahr für Jahr von ihrer kreativen Seite - und holen dabei auch ihre Sprösslinge mit ins Boot. Von Mutter-Tochter-Duos bis zur ganzen Familie: Gruppenkostüme werden immer beliebter. Das sind die besten Halloween-Kostüme der Stars mit ihren Kids.

Kim Kardashian und North West sind "Clueless"

Reality-Star Kim Kardashian (43) und ihre Tochter North West (10) ließen sich für ihr diesjähriges Halloween-Kostüm vom Neunziger-Jahre-Filmklassiker "Clueless" inspirieren. In einem Instagram-Post zeigt Kardashian die Kostüme: Die 43-Jährige trägt ein gelb-kariertes Kostüm, wie es Alicia Silverstone (47) alias Cher Horowitz in "Clueless" berühmt gemacht hat, dazu eine blonde Perücke. Die zehnjährige North entschied sich hingegen für Stacey Dashs (56) Charakter Dionne und trägt ein schwarz-weiß-kariertes Kostüm sowie einen Hut mit großer Schärpe und eine schwarze Handtasche. Gemeinsam posieren die beiden für die Kameras. Einige Fotos zeigen die beiden in einem Jeep - wie im Film.

Khloé Kardashian und Söhnchen Tatum als Kühe

Bei Schwester Khloé Kardashian (39) wird es tierisch: Die 39-Jährige verkleidete sich als Kuh - samt Onesie und Schminke. Töchterchen True (5) wollte offenbar nicht Teil des Familienkostüms sein, dafür steckt ihr jüngerer Bruder Tatum (1) in einem niedlichen Kuh-Kostüm und posiert mit seiner Mama.

Paris Hilton mit Söhnchen Phoenix

Paris Hiltons (42) Sprössling Phoenix musste hingegen gleich für zwei Kostüme herhalten. Auf einem Foto ist der im Januar 2023 geborene Sohn der Unternehmerin - wie auch seine Mutter und Vater Carter Reum (42) - als Fliegenpilz verkleidet. Inspiration für das niedliche Familienkostüm war ein Auftritt von Sängerin Katy Perry (39), bei dem sie im Fliegenpilz-Kostüm performte.

Aber damit nicht genug: Für eine Halloween-Party der Tequila-Marke Casamigos am Wochenende verkleidete sich Paris Hilton als Britney Spears (41) in ihrem Musikvideo zum Song "Toxic" in blauer Flugbegleiterinnen-Uniform. Söhnchen Phoenix war auch Teil dieses Kostüms: In einer Mini-Pilotenuniform samt Krawatte und Mütze posiert der zehn Monate alte Junge mit seiner Mama. "Meine Damen und Herren, lassen Sie mich Ihnen Ihre Flug-Crew vorstellen", schreibt Hilton zu einem Instagram-Foto.

Erstes Halloween für Keke Palmers Sohn

Zum ersten Mal Halloween feiert auch Keke Palmers (30) Sohn. Der acht Monate alte Leo durfte sich gleich als einer der großen Grusel-Klassiker verkleiden: Dr. Frankenstein! Auf Instagram teilte die Schauspielerin Bilder, die sie als die Braut Frankensteins aus dem gleichnamigen Filmklassiker von 1935 verkleidet zeigen. Sie liegt dabei auf einer Krankenliege. Söhnchen Leo sitzt in einer Perücke und Arztkittel neben seiner Mutter und "untersucht" sie mit einem Stethoskop. "Er hat mir Leben eingehaucht", schreibt Palmer zu den Fotos.

Familie von Chiara Ferragni feiert "Super Mario"

Fashion-Influencerin Chiara Ferragni (36) und Ehemann Fedez (34) blieben thematisch quasi in ihrer Heimat Italien. Gemeinsam mit Sohn Leo (5) und Töchterchen Vittoria (2) verkleidete sich die vierköpfige Familie als Charaktere aus dem Spiel "Super Mario". Sohn Leo ist im blauen Overall, Schnurrbart und roter Mütze unverkennbar als Mario verkleidet, Chiara Ferragni gibt als Luigi den Gegenpart. Die zweijährige Vittoria steckt als Prinzessin Peach im rosafarbenen Prinzessinnenkostüm samt Krönchen. Vater Fedez ist als Pilz Toad verkleidet, der Familienhund als Bowser.