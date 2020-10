Beatle deutet ein neues Album an

Serviert Paul McCartney seinen Fans etwas, worauf sie 40 Jahre warten? Die Zahl 3 taucht in seinen Social-Media-Accounts verdächtig oft auf.

Drei parallel drapierte Blumen auf roter Unterlage. Was wie ein typisches Bild wirkt, das millionenfach jeden Tag in den sozialen Netzwerken hochgeladen wird, könnte im Fall von Paul McCartney (78) eine kleine Sensation bedeuten. Denn viele Fans sind sich sicher: Was der Beatle da bei Twitter veröffentlicht hat, ist kein Versuch der künstlerischen Bildgestaltung. Sondern die Ankündigung eines ganz besonderen neuen Albums.

Sollte sich deren Hoffnung bewahrheiten, so würde McCartney derzeit an "McCartney III" arbeiten. Die beiden Vorgänger "McCartney" und "McCartney II" entstanden 1970 beziehungsweise 1980 und unterscheiden sich von den zahlreichen anderen Soloalben des Musikers insofern, dass McCartney auf ihnen alle Instrumente selbst eingespielt hat. Auch produzierte er die beiden Platten im Alleingang und sang so gut wie alles darauf selbst ein.

Seit 40 Jahren warten seine Anhänger bereits auf den Nachfolger zu "McCartney II". Neben den drei Blumen hat der 78-Jährige noch weitere Hinweise auf seinem Twitter-Account versteckt, die dafür sprechen, dass die Wartezeit bald vorbei sein wird. Kurz zuvor hatte er schon ein Bild von drei Pilzen veröffentlicht, die genau in einer Linie gewachsen sind. Zudem zieren drei Würfel jeden seiner Posts.